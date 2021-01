Se billedserie En loyal klubmand. Gentoftes kommende borgmester Michael Fenger spillede håndbold i HIK hele karrieren, der også bød på 234 landskampe. Femteflest af alle danske herrespillere. Foto fra jubilæumsbogen ?HIK fylder 100 år?.

Rundt om ny borgmester: En ordentlig mand, man ikke kan blive sur på

Villabyerne - 12. januar 2021 kl. 18:19 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Gentoftes kommende borgmester Michael Fenger havde i mange år sit udgangspunkt på den yderste højrefløj. Herfra scorede han mål efter mål, når han iklædte sig den bolschestribede trøje på det danske herrelandshold i håndbold og for HIK, hvor han tilbragte hele karrieren.

Som ungdomsspiller, senior, på oldboysholdet og som træner. I Hellerup, hvor han er vokset op og stadig bor, gjorde han sig med sin evne til at få tingene til at gå op i en højere enhed - både på og udenfor banen - fortjent til et selvstændigt kapitel i håndboldklubbens jubilæumsbog 'HIK fylder 100 år'.

Her roses han for sit sublime overblik, is i maven og naturlige lederegenskaber og bliver kaldt for gennemsympatisk og loyal.

"Michaels faglige kunnen og hans næsten ydmyge holdning til sit eget talent, gjorde ham fantastisk vellidt i alle kredse. I hele Michaels karriere er det stort set umuligt at opdrive nogle negative kommentarer om hans person, og det gælder fra såvel spillere, ledere og ikke mindst journalister," står der skrevet i bogen.

Ydmyg og arbejdsom Sideløbende med håndbolden tog Michael Fenger også en kandidatgrad i økonomi, og han er i dag økonomidirektør for Gildhøj Privathospital. Her arbejder han under sin gamle ven fra HIK's håndboldhold Claus Hovgaard, der er administrerende direktør. Han bakker op om jubilæumsbogens karakteristik.

"Man kan ikke blive sur på Michael," siger han.

De seneste fem år har de to siddet på kontor sammen, så Claus Hovgaard har kunnet bevidne, hvordan Michael Fenger har været tæt på Gentoftes nuværende borgmester Hans Toft i mange år.

"Han har gjort sig fortjent til en borgmesterpost, fordi han har stor tillid fra Hans Toft. Det er virkelig godt gået, og jeg er stolt og imponeret," siger han.

Han får nu en opgave i at finde en erstatning for Michael Fenger, der altså forlader jobbet den 15. maj, hvor han tiltræder som borgmester.

"Det var lidt et scoop, da jeg ansatte ham. Han er fantastisk dygtig og meget ordentlig, det er vigtigt for ham. Han har været en kæmpestor hjælp for mig, og jeg kommer til at savne ham," siger direktøren, der gerne vil sætte lidt flere ord på, hvilken slags borgmester, borgerne i Gentofte Kommune kan forvente at få.

Faktaboks: Michael Fenger, 58 år, har gået på Øregård Gymnasium, er uddannet cand.polit og er i dag salgs- og økonomidirektør på Gildhøj Privathospital.

Som en af bolchedrengene på det danske herrelandshold i håndbold var han med til OL i 1984. Han spillede i alt 234 landskampe og scorede 541 mål fra sin debut i 1982 og til sin sidste kamp i 1993. Han blev kåret som 'årets spiller' i 1986. I 2004-2005 var han assisterende landstræner under Torben Winther.

Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Gentofte i 2009 og er i dag formand for Børneudvalget. "Michael er meget ydmyg om sin egen person. Han sætter sine arbejdsopgaver meget højt. Man får ikke nogen spradebasse, der står og råber højt på Gentoftes gadehjørner, men man får en mand, der løser sine arbejdsopgaver," siger han.

