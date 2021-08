Se billedserie Det er sjældent set, at en straffesparksskytte får tre skud i bøssen - og så endda ikke scorer. Men det var den hårde skæbne for 3'ernes Søren Bech Jensen. B1903 tabte kampen 0-1. Foto: Ole Tradsborg

Runden rundt: Spiller brændte tre straffespark

Der blev ikke noteret en eneste sejr til hverken HIK, Skovshoved, GVI eller B1903 i ugen, der gik. Til gengæld viste især HIK klassen med en ny overtidsudligning, der må have føltes som en sejr, og GVI fejrede 100 års jubilæum

Det bedste hold i Gentofte Kommune er HIK. Det beviste de nok en gang, da der var tidligt topopgør i 2. division, hvor HIK havde besøg af Næstved.

Gæsterne er kommet stærkt fra land med sejre i de to første kampe, og de kom også foran mod HIK. Næstved førte 2-0 ved pausen, inden HIK'erne kom i omdrejninger.

Igen var to ny spillere i fokus, da først Aleksandar Lazarevic stod for reducering på straffe til 1-2, og hvem andre end Gregers Arndal stod for nok en overtidsscoring til 2-2.

Arndal gentog således sit kunststykke fra midtugekampen mod AB, hvor han gjorde præcis det samme, da han scorede det udlignende mål til 1-1 i femte overtidsminut.

HIK skal i sin næste opgave ude møde FA 2000 på Frederiksberg. Der er kickoff lørdag kl. 13.45 på Frederiksberg Stadion.

Skovserne i flot remis I Danmarksserien var Skovshoved på en svær opgave på udebane mod Holbæk BI.

Her var der dømt nedrykkerdyst mellem de to tidligere divisionsmandskaber i Holbæk Sportsby. Og det er som om, at fremmed græs 'smager' bedst. I hvert fald var det Skovshoved, der førte 1-0 ved pausen på et mål sat ind af Durim Qamili.

Føringen kunne endda være doblet, men på kampens største chance - straffespark - brændte gæsterne, og det blev afgørende.

For Skovshoved blev straffet - af et dømt straffe. Og det scorede værterne på. Episoden omkring straffesparket kastede en del tumult af sig, og især SIF's Mattheo Cliford var så utilfreds med dommen, at dommeren stangede et rødt kort ud.

Skovserne møder lørdag GVI hjemme i et sandt lokalbrag. Der er kickoff allerede kl. 12, og det anbefales at være ude i god tid med billet til denne lokale fodbold-lækkerbisken.

GVI fejrede 100 år I GVI var der fest og farver, da klubben berettiget kunne hylde sig selv for 100 fantastiske år. Der var gang i løjerne tidligt på dagen, og det hele skulle have kulmineret med en sejr til klubbens bedste seniorhold.

Men GVI'erne fandt aldrig melodien mod altid velorganiserede Ledøje-Smørum. Gæsterne sejrede 2-0, og det var mildest talt en tam og tandløs indsats af start-11'eren, der dog manglede et par bærende kræfter i både forsvar og angreb. Særligt Mads Hashibas hidsige boldjagt i front var savnet.

Det blev endda dobbelt op på nederlag, da klubbens andethold - på nabobanen - også tabte med 0-2.

Til gengæld endte det med den helt store sejr til kubben, der uden for kridtstregerne festede igennem hele lørdagen, og hvor lykønskningerne stod i kø fra nær og fjern. Jubilæumsfesten blev afholdt i et smukt telt med knap 80 gæster, og forhåbentlig vågnede de brave GVI'ere op uden tømmermænd, da klubben søndag var vært for et kæmpe børnestævne med 750 unge spillere.

B1903 i tredobbelt nedtur I strålende sol kunne B1903 entrere anlægget ved Lyngbyvej, hvor de skulle forsøge at komme på mål- og pointtavlen.

Hjemmeholdet mødte Greve. Udeholdet startede mest energisk, også lidt for hårdt, da en af 3'ernes forsvarsspillere måtte i græsset og få behandling gennem længere tid.

Men B1903 kunne også give igen i den anden ende, og efter lidt stillingskrig fik de den største chance for mål, da de efter et kvarters tid blev tilkendt straffe.

Det endte dog yderst bizart for hjemmeholdets Søren Bech Jensen, der fik hele tre forsøg til at score, men brændte hver gang.

De to første spark blev dikteret omsparket, da Greves keeper reddede disse, men blev vurderet til at have gået for tidligt, mens det tredje spark slet og ret blev sparket forbi mål.

Det blev dyrt, især fordi Greve mod halvlegens slutning scorede kampens eneste mål.

Det var ellers en kamp, B1903 både kunne og burde have fået mindst et point ud af, bedømt på spil og chancer.

Næste opgave for årstalsklubben er allerede torsdag aften, hvor turen går til Herstedøster.

Holdet spiller dér kl. 18.15.