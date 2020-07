Rolfing er kommet til Gentofte

"Rolfing er en struktureret måde at få ryddet op i kroppen på og få den tilbage i balance. Vi starter udefra og nedefra og ser på, om noget i kroppen er skævt. Skævheder i kroppen kan have mange sideeffekter, som folk kan gå med i mange år. En klient meldte for nyligt tilbage efter første behandling, at han ikke længere er stiv i lænden, når han står op om morgenen, og at han har mindre ondt, når han går. Han var overrasket over, at behandling af hans bindevæv i ben og hofter kunne påvirke hans ryg så meget."