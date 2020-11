Søndag aften klokken 17.33 begik en mand røveri mod 7-Eleven på Strandvejen. Ved hjælp af en seddel, som han viste til ekspedienten, truede sig til at få udleveret kontanter fra forretningens kasseapparat, hvorefter han forsvandt fra stedet.

Manden beskrives som 18-25 år, almindelig af bygning, dansktalende, iført sort dunjakke, blå bukser, sorte sko med hvide såler, mørkeblåt J-dag mundbind og grå arbejdshandsker. Flere patruljer blev sendt til området for at lede efter manden, der dog ikke blev fundet.