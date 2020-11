Røverdrømme går i opfyldelse på Bellevue

Bellevue Teatret slår et cirkustelt op på Strandvejen.

"En drøm fra røverhulen i Kardemomme By bliver for første gang til virkelighed. 39 år efter han først blev æresborger, får røveren Jesper fra Kardemommeby endelig sit eget cirkustelt på Strandvejen," skriver Bellevue Teatret i en pressemeddelelse.

Selvom meget er trist i 2020, har Covid-situationen medført, at Bellevue Teatret er blevet nødt til at udvide kapaciteten til publikum på grund af afstandsregler og restriktioner. Så hvad er mere naturligt end at slå Jespers cirkustelt op på stranden overfor Bellevue Teatret, og give ham det, han altid har ønsket sig?