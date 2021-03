Se billedserie Fra venstre er det Hellerup Kajakklubs Bolette Nyvang, Emma Bock og Sara Milthers, der pt. er på træningslejr i Portugal. De træner frem mod OL i Tokyo. Privatfoto

Roer skal til OL: Det bliver kæmpestort

Bolette Nyvang fra Hellerup Kajakklub er en del af den danske firerkajak, der er kvalificeret til sommerens OL i Tokyo. For tiden er roerne på en tiltrængt træningslejr i Portugal

Villabyerne - 18. marts 2021 kl. 07:54 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Som 17-årig var Bolette Nyvang til ungdoms-OL i Nanjing, Kina. Hun fik en lille forsmag på den særlige stemning, der omgiver de Olympiske Lege, det alle atleter drømmer om at deltage i.

"Siden jeg var med til det, har jeg bare tænkt, det vil jeg tilbage til. Den atmosfære vil jeg opleve igen. Det vækker bare en følelse i maven. Alle er der, og alle har kæmpet for det. For alle er det kæmpestort, og det er virkelig de sejes klub. Man lærer andre atleter at kende, og jeg tror, det er vildt inspirerende at opleve andre atleter i aktion," siger hun.

Den i dag 23-årige kajakroer er ikke langt fra at få drømmen opfyldt. OL finder sted i Tokyo fra juli til august i år, og udskydelsen fra sidste år har givet Bolette Nyvang fra Hellerup Kajakklub chancen. Fra at være reserve er hun blevet en fast bestanddel af den firerkajak, der er kvalificeret til OL.

"Det er kæmpestort. Det har været nogle rigtig hårde år, hvor jeg har været på vippen og ikke vidste, om jeg blev udtaget eller ej. Det har været en drøm længe, men også én, jeg ikke rigtig turde tro på", siger Bolette Nyvang.

Kvalitetstræning i boble Sammen med 12 andre roere, herunder Sara Milthers og Emma Bock også fra Hellerup Kajakklub, der skal forsøge at kvalificere sig til OL i en toerkajak, er hun for tiden på træningslejr i Portugal. Her står den på styrketræning og rotræning i en separat boble uden ydre forstyrrelser.

"Vi er nede for at få noget kvalitetstræning. Indtil for nylig var der is på Bagsværd Sø, og når vejret er så koldt, så fungerer musklerne ikke ordentligt. Vi er nødt til at pakke os ind i helt vildt mange lag tøj, og vandet er tungt, så forberedelserne ville blive så ringe, at det næsten kunne være lige meget," forklarer Bolette Nyvang.

Roerne har ikke været i internationale konkurrencer siden 2019, i november blev deres træningslejr aflyst, og i december blev flere af dem syge med corona. Oveni har en af de faste og stærke roere i firerkajakken pådraget sig en diskusprolaps, nu hvor træningen skal intensiveres, så det er langtfra uden udfordringer, at OL-forberedelserne forløber.

"Det er ikke optimalt. Vi har heldigvis reserver, men vi må se, hvordan det kommer til at fungere. Det kommer måske til at sænke niveauet lidt, men vi skal have løftet alle på holdet, og hun kan måske komme tilbage," siger Bolette Nyvang.

"Det er meget angstprovokerende. Det er lang tid siden, vi har ligget på en startlinje, så jeg tror, alle glæder sig rigtig meget"



Bolette Nyvang "Det er meget angstprovokerende. Det er lang tid siden, vi har ligget på en startlinje, så jeg tror, alle glæder sig rigtig meget" Ambitionen for firerkajakken er uændret en finaleplads, og der er da også en hel del at leve op til i forhold til tidligere danske ropræstationer ved de Olympiske Lege.

Bolette Nyvang er optimist og tror på, at de knudrede forberedelser nok også gælder for mange af deres konkurrenter.

Hun føler sig privilegeret over, at deres træningsfaciliteter har stået åbne for dem trods nedlukning i Danmark, men de mange måneder uden konkurrencer gør alligevel det hele lidt mere usikkert.

"Det er meget angstprovokerende. Det er lang tid siden, vi har ligget på en startlinje, så jeg tror, alle glæder sig rigtig meget," siger hun.

Foråret byder bare på en enkelt World Cup i Ungarn, et EM, og så står den ellers på OL.

Studerer ved siden af Roerne har været på træningslejr i fem uger, var så hjemme at vende i Danmark i ti dage og er nu taget til Portugal igen i fire uger.

I det portugisiske bruger Bolette Nyvang restitutionstiden efter træning på at studere. Hun læser pharmaci på Københavns Universitet ved siden af at være elitesportsudøver, og det er et studie, der modsat mange andre ikke helt kan klares foran skærmen.

Så på den korte tid hjemme, hvoraf de fire første dage foregik i isolation, nåede hun at være i laboratoriet og lave flere øvelser.

"Jeg læser i den grad på deltid, men jeg tager så mange point, jeg kan. Det er ikke det nemmeste studie i forhold til at være så meget væk, for der er mange laboratorieøvelser, hvor man skal være til stede. Det er en superfed uddannelse, så jeg har ikke fortrudt, og jeg har altid godt kunnet lide at have skole ved siden af træning. Og nu, hvor vi er på resort, hvor der absolut ingenting er at tage fat i, så er der noget at udfordre hjernen med," siger hun.

OL i Tokyo bliver afholdt fra den 23. juli til den 8. august 2021.

