Se billedserie Stand up paddle handler i høj grad om balance. Med medlemsskabet får man et introduktionskursus.

Roen på vandet blev til ny forretningsidé

Josef Lützen er en af initiativtagerne bag den nystartede Paddleclub.dk. Han elsker selv at starte dagen med en tur langs Øresundskysten på sit paddleboard. Og han er langt fra den eneste. SUP er lige nu den

07. august 2020
Af Signe Steffensen

Der er mange, der her i coronatiden mere eller mindre frivilligt har fundet en anledning til at tage deres arbejdsliv op til refleksion.

Det var ikke anderledes for Josef Lützen, der bor i Hellerup. Han har arbejdet i tøjbranchen i mange år, hvor han nationalt og internationalt har været ansvarlig for en række store brands. Erhvervserfaringer, som han siden omsatte til sit eget konsulentfirma.

Men da Covid 19 ramte verden, ramte den i særdeleshed tøjbranchen hårdt.

"Jeg var ligesom tvunget til at finde på noget nyt. Og jeg havde samtidig en klar erkendelse af, at alting ikke behøvede at gå så stærkt, som det havde gjort hidtil. Jeg har rejst og arbejdet meget, især mens børnene var små. Corona blev anledningen til at stoppe op og tænke over, hvad jeg nu skulle."

En del af tænketiden blev brugt på Øresund.

"Jeg har aldrig surfet, men da jeg hørte om SUP (StandUpPaddleboard) syntes jeg, det virkede som en fed mellemting," siger Josef Lützen, der første gang prøvede stand up paddle på en tur til Thailand. De seneste mange år har han stået med en kammerat. Og det er også i samarbejde med ham, at ideen til Paddleclub.dk opstod.

Fitness på vandet Forretningsideen er inspireret af fitnesskonceptet. Man betaler 149 kr. månedlig for et medlemskab. Og så kan man via sin telefon booke tider.

Medlemmerne kan stå to timer hver dag. Når de har booket hvor og hvornår, de vil stå, så ligger der et oppustet board klar til dem inklusiv redningsvest. Når man er færdig med sin tur, efterlader man boardet, og foreningen sørger for resten.

Alle medlemmer får et gratis introkursus, og man kan også efterfølgende mod betaling købe ekstra undervisningstimer.

Mod og balance Den karakteristiske kassevogn, der emmer af sol og sommer, er denne eftermiddag parkeret for enden af Onsgårdsvej ved Hellerup Strand. Her holder Paddleclub til om eftermiddagen fra kl. 13, mens de om formiddagen er ved Strandpromenaden ved Svanemøllen.

Da vi møder Josef Lützen, har de været i gang i præcis en måned, og Paddleclub.dk er oppe på 60 medlemmer. Denne onsdag eftermiddag er han ved at gøre et paddleboard klar til Erik på 63. Men medlemmerne tæller også familier med børn helt ned til 9 år.

"Det er en sport, man kan kaste sig ud i, uanset om man er ung eller gammel. Vigtigheden er mod og balance. Man skal ikke være bange for at falde i vandet," siger han.

Trend og sikkerhed Josef Lützen har arbejdet med livsstil i 20 år og spottede hurtigt, at interessen for stand up paddleboards ville eksplodere.

Salget har da også været helt enormt denne sommer, hvor Dansk Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd har været ude at advare om, at manglende sikkerhed kan føre til nogle farlige situationer på vandet.

Men til trods for det store antal SUP-boards, der er blevet solgt i Danmark denne sommer, så tror han stadig på, at de nok skal rekruttere medlemmer. Fordi konceptet er nemt og bekvemt og udstyret er i orden. Alle boards er korrekt pumpet og udstyret med sikkerhedsline og redningsvest.

"Der er mange, der har købt et board, der er for svært at stå på. Hvis boardet f.eks. ligger for dybt i vandet, kan det være svært at styre. Og så får man en dårlig oplevelse. Andre oplever, at boardet kommer uden sikkerhedsline, og så kan det hurtigt drive væk fra en, hvis man falder i vandet," siger han.

"Vi lægger meget vægt på sikkerhed."

En god oplevelse Den seneste måned har han gået de lokale strande tynde og uddelt flyers. Og han synes en af de positive sider ved den nye forening er, at han møder så mange nye mennesker og at folk stort set altid er i godt humør på stranden.

"Det her er salg på en anden måde. Dybest set handler det om at give folk en god oplevelse."

Drømmen er, at Paddleclub bliver landsdækkende, at de får endnu flere biler. Han satser på, at de allerede næste år kan tilbyde medlemmerne, at de kan booke SUP-boards på strande i Nordsjælland, så man på den måde kan få nye naturoplevelser.

Der er også planer om at arrangere events, teambuilding, sociale ture og inden længe også SUP-yoga.

Se mere på www.paddleclub.dk.