Fire ud af fem unge ryger deres første cigaret, inden de er fyldt 15 år. Modelfoto: stock.adobe.com Foto: Africa Studio - stock.adobe.com

Røgfri skoletid: Hver dag begynder 40 nye unge med at ryge - og tallet er stigende

På nationalt og kommunalt plan vil man forhindre, at flere unge rygere udvikling med blandt andet dyre cigaretpakker og rygeforbud i skoletiden

Villabyerne - 19. august 2020 kl. 17:30 Af Kathrine Albrechtsen

Hver dag tænder 40 nye unge deres første cigaret. Et tal, som kun er stigende. Politikere på nationalt og kommunalt plan er enige om, at den stigning skal der sættes en stopper for.

National handleplan December 2019 udsendte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en national handleplan, der blandt andet foreslog dyrere, skjult og neutral tobak i butikkerne, samt en røgfri skoletid.

I Gentofte Kommune havde man på det tidspunkt allerede nedsat opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel med Andreas Weidinger (K) som formand.

Opgaveudvalget havde som fokuspunkt at motivere de unge hen imod en adfærd og kultur med mindre røg, alkohol og stoffer. Det skete i forlængelse af en undersøgelse i 2018 fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet og den Nationale Sundhedsprofil, der viste, at Gentoftes unge var dem i landet, som røg flest cigaretter, tog flest stoffer og drak mest.

Fire ud af fem unge dagligrygere røg første gang, før de fyldte 15 år. Med røgfri skoletid kan man forebygge rygestart, hjælpe rygere til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg, lyder anbefalingerne fra opgaveudvalget.

Det er opgaveudvalgets opfattelse, at det vil have den største effekt og signalværdi, hvis røgfri skoletid blev igangsat på samme tid ude på alle skoler og ungdomsuddanenlser fra skolestart 2020. Et forbud, som skal gælde cigaretter, snus, e-cigaretter og andre tobaks­produkter.

Fælles-røg På skoler og ungdomsuddannelser er rygning på matriklen i dag forbudt, men elever og ansatte kan ryge uden for skolens område. Fremover skal det være slut at ryge i pauserne, selvom elever og ansatte forlader matriklen.

Mange unge ryger, fordi kammerater og andre ryger. Ofte er rygning en stor del af det sociale liv og kan være adgangsbillet til et fællesskab. Med røgfri skoletid skal pauserne handle om andet end rygning. Og skoler og ungdomsuddannelser skal tænke i nye attraktive røgfrie fællesskaber, lyder opgaveudvalgets anbefaling.

Der skal tilbydes hjælp til rygestop for både ansatte og elever på folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Kræftens Bekæmpelse støtter Kræftens Bekæmpelse støtter op om opgaveudvalgets anbefalinger, da de mener, at man kan halvere andelen af elever, der ryger, hvis skolen indfører røgfri skoletid samt tilbyder forældreinddragelse og kompetencegivende undervisning.

Voksne, der arbejder med børn og unge, betragtes som vigtige rollemodeller i forhold til rygning. Derfor skal de også være røgfri.

Røgfri fremtid i 2030 På sigt er opgaveudvalgets ønske at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Gentofte Kommune, som er et vigtigt skridt hen imod visionen om en røgfri fremtid i 2030.