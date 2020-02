En 49-årig kvinde er sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven, efter hun onsdag satte en gryde i ovnen og herefter forlod sin lejlighed i Gentoftegade. Foto: presse-fotos.dk

Røg på Gentoftegade: Kvinde glemte gryde i ovnen

Maden brændte på, og sagen får også et retsligt efterspil for den Gentofte-kvinde, der glemte at tænke sig om onsdag eftermiddag