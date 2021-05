En rød bænk placeret foran Røde Kors' genbrugsbutik på Strandvejen får besøg af frivillige, en forfatter og en tidligere sognepræst, der alle tilbyder en god samtale. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors sætter sig på bænken i kampen mod ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors sætter sig på bænken i kampen mod ensomhed

En række frivillige er klar til at skabe gode samtaler på Røde Kors' røde bænk med håbet om at bekæmpe ensomhed

Villabyerne - 22. maj 2021 kl. 09:22 Kontakt redaktionen

Efter pinse stiller Røde Kors nymalede røde samtalebænke op i byer over hele Danmark for at sætte fokus på ensomhed og invitere til møder i det offentlige rum. I Gentofte sker det foran genbrugsbutikken på Strandvejen 138C i Hellerup.

Her vil man fra den 25. maj og to uger frem kunne sætte sig for at få et hvil eller falde i snak med nogen, og på udvalgte tidspunkter kan man også møde forskellige frivillige, en tidligere sognepræst og en forfatter.

Røde Kors' initiativ sker som følge af, at flere oplever ensomhed og isolation med coronakrisen.

"De unge og de ældste i samfundet er dem, der er hårdest ramt. Men ensomhed er noget, vi alle kan være med til at gøre noget ved. Nærvær og tid til at snakke sammen er enkle og praktiske midler mod ensomhed. Derfor opfordrer Røde Kors til at bruge de nye røde bænke til at få en uforpligtende snak på vej til supermarkedet, i skole eller på vejen," skriver de i en pressemeddelelse.

Et smil og en snak Florence Laraignou, der er formand for Røde Kors Gentofte, håber på at kunne skabe godt humør på bænken.

"Vi synes, det er vigtigt at være med til at bryde ensomhed og skabe mere åbenhed, nærvær og omsorg for hinanden - både ved det tilfældige møde og gennem indsatser, der aktivt forebygger ensomhed. Nogle gange er det så lidt, der skal til - et smil, en snak en gåtur eller en god kop kaffe kan betyde meget for et andet menneske."

Røde Kors Gentofte har hele året rundt en række lokale indsatsområder, der er med til at forebygge ensomhed, blandt andet vågere, besøgstjeneste, patientstøtter, paratnetværk og frivillige, der arbejder med integration af flygtninge. Alle aktiviteter drives af afdelingens 175 frivillige.

Det sker der på bænken Man kan frit sætte sig på bænken, men nogle af dagene har du også mulighed for at møde frivillige fra Røde Kors Gentofte og gæster, der er gode at tale med.

Tirsdag den 25. maj kl. 14-15. Indvielse af den røde samtalebænk. Kom forbi og få en kop kaffe og lidt sødt.

Onsdag den 26. maj kl. 13-16. Mød Pia Kjølhede, aktivitetsleder for integration af flygtninge, og Lillian Andersen, aktivitetsleder for genbrugsbutikken for babyer, børn og unge på Strandvejen 138C.

Fredag den 28. maj kl. 13-16: Mød Florence Laraignou, formand for Røde Kors Gentofte, og Marianne Nielsen, aktivitetsleder for kommunikation.

Mandag den 31. maj kl. 15-17: Mød Helene Nejst, aktivitetsleder for vågetjenesten og frivillig fra SnakSammen og Røde Kors Parat-hjælpenetværk.

Tirsdag den 1. juni kl. 15-16: Mød Flemming Wichmann, foredragsholder og tidligere sognepræst i Hellerup Kirke, og Søs Stadil, aktivitetsleder for patientstøtterne.

Onsdag den 2. juni kl. 13-14: Mød Annie Dunch, forfatter til bogen 'Livsmod og livsglæde', og Søs Stadil, aktivitetsleder for patientstøtterne. Måske husker du Annie Dunch fra kjoleforretningen 'Madam Dunk'?

Torsdag den 3. juni kl. 13-16: Mød Laila Sommerhøj Juhl og Kirsten Tofte, aktivitetsleder og frivillig fra besøgstjenesten.

På de dage, hvor du kan møde folk på bænken, har du chance for at vinde et eksemplar af Annie Dunchs bog 'Livsmod og livsglæde', der gengiver samtaler med uhelbredeligt syge. Der er 50 bøger på spil - doneret og signeret af forfatteren.

relaterede artikler

Ingen skal være ensomme i disse dage: Få en digital besøgven 27. marts 2020 kl. 10:10