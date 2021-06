Se billedserie Ivan Nadelmann sammen med sin russiske kone Anastassia foran hjemmet på Gamlehave Allé. I skødet har han hunden Marta. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Rigmand og bilkonge fylder 75 år: "Jeg har været smadderheldig"

Ivan Nadelmann lejede sin første bil ud i Avis Biludlejning for 55 år siden. Siden har Avis præget hans liv, og han ejer og driver stadig udlejningsfirmaet i Rusland.

Villabyerne - 22. juni 2021 kl. 07:47 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Der er intet mere trivielt end at tale om penge, men det er svært ikke at tænke på penge, når man ankommer til Gamlehave Allé 22.

Tennisbanen, swimmingpoolen, de store dyre biler, der holder spredt i gårdhaven, to tjenesteboliger, den store park, det 1.200 m2 store landsted, som overretssagfører Otto Gulman fik opført for godt 100 år siden. Det er et af den slags huse, hvor man træder ind i en hall, ikke en entré.

Husets beboer, Ivan Nadelmann, tager venligt imod. Sommerligt, men ulasteligt klædt. Han fører Villabyerne rundt i et par af husets stuer, inden vi sætter os i det højloftede bibliotek fyldt med bøger, smukke vinglas, kunst og antikke møbler.

Ivan Nadelmann, der fylder 75 år den 23. juni, er ikke det mindste højtidelig, men hans udtale af ordet 'meget' fører tankerne hen på at fodre en baby.

Han blev født i København som ældste søn af Kirsten og Leopold Nadelmann, der også fik tre døtre. Leopold var grossist og handlede med ure og briller på Gammel Kongevej, men fandt i 1956 på at leje biler ud fra sin privatadresse på Emmasvej: 'Nalles Auto'.

Da Ivan var 13-14 år, bad hans far en dag om, at han passede telefonen, for han skulle ud og aflevere en bil. Det var Ivans første lektion i biludlejning.

Leopold døde i 1963, kun 52 år gammel med et svagt hjerte, men forinden havde han købt et hus på Øresundshøj til familien, som Kirsten kunne drive som et pensionat.

"Jeg har været smadderheldig med min karriere. Men som min far sagde; fliden er heldets mor," siger Ivan Nadelmann.

Erfaring med biler I 1963 fik Ivan Nadelmann også sin realeksamen og kom i lære hos L.L. Radio som handelselev. Men 360 kroner om måneden i elevløn var ikke nok til at stille den unge mand tilfreds, så han måtte have et weekendarbejde.

"Hvad kan du, Ivan, spurgte jeg mig selv. Jeg har gået med aviser, morgenbrød og blomster, men det eneste, jeg har forstand på, er biludlejning. Så jeg slog op i telefonbogen under biludlejning, og jeg tog det første bogstav," mindes Ivan Nadelmann.

Han ringede til Avis, der på det tidpunkt havde været i Danmark et par år, og spurgte, om de ikke havde brug for lidt weekendhjælp. Det havde de. Og da Avis med undertitlen Danecars kort efter var på jagt efter en bogholder, fordi den hidtidige bogholder, en 32-årig mand, var styrtet om med blodprop, slog Ivan til.

"L.L. Radio lukkede sig selv, så jeg stod uden arbejde som 20-årig. Da jeg så, at Avis ledte efter en bogholder, gik jeg ind til direktøren. 'Hvad skal du have i løn', spurgte han. 'Det ved jeg ikke', svarede jeg. 'Hvad siger du til 1.400 kr.', spurgte han. Jeg var lykkelig," griner Ivan Nadelmann.

Han flyttede ind på Ordrupvej 138 i en ejendom, der tilhørte Kaj Andersen Automobiler. Og han kunne se ned til det hus, han bor i i dag. Dengang boede Metereologisk Institut på adressen.

Steg i graderne I løbet af de næste 14 år steg Ivan Nadelmann langsomt i graderne, og som 34-årig blev han udnævnt til direktør for Avis i Danmark. Da selskabet i 1986 ville sælge sin danske afdeling fra, meldte han sig som køber.

Sammen med Klaus Riskær Pedersen købte han selskabet for ca. 120 millioner, men det var så også inklusiv bilparken på ca. 800 biler. Fire år senere var han eneejer af Avis i Danmark, og samme år etablerede han Avis i Polen. I 1995 etablerede han Rex Biludlejning på Cuba sammen med svenske forretningsfolk fra Ikano-koncernen, der manglede en med forstand på biler.

"Historien går på, at en af dem sagde, 'jeg kender en, der har været så tosset, at han har åbnet en Avis i Polen, skal vi ikke ringe til ham', smiler Ivan Nadelmann. "Jeg blev spurgt, om jeg ville være den operationelle leder, og det endte faktisk med, at jeg købte dem alle sammen ud."

Det cubanske selskab blev i 2008 afstået til den cubanske stat, og Avis i Polen og Danmark har Ivan Nadelmann solgt tilbage til Avis-koncernen for store millionbeløb, så i dag ejer og driver han kun Avis i Rusland, som han etablerede tilbage i 2006.

Blev ufrivilligt hotelejer Avis har på mange måder været hovedsporet for Ivan Nadelmann, men han var også medstifter af flyselskabet JetTime, Bilernes Hus i Silkeborg, han har ejet en Opel-forhandler, og så har han været formand for så forskellige ting som Nørrebro Teater, det jødiske samfund i Danmark, Danske Biludlejere og Københavns SKÅL-klub.

I 2004 købte han Skovshoved Hotel, og det var faktisk ikke af egen fri vilje, men på sin daværende kones forlangende.

"Hvis jeg ikke får hotellet, vil jeg skilles,' sagde Tofa til mig, og så gik jeg ind i hoteldrift. Jeg købte hotellet af Erik Brandt for 24 millioner kroner. Tofa knoklede virkelig med hotellet og gav det sjæl, men det kunne ikke undgå at give lidt knas i vores ægteskab. Man skal ikke drive forretning sammen med sin kone," siger Ivan Nadelmann.

I dag er det Ivan Nadelmanns datter, Eva, der driver hotellet sammen med Ivans svigerdatter Line, og han har kun rosende ord for deres indsats.

"Da vi bortforpagtede restauranten og jeg fortalte Eva, at vi skulle have en ny ledelse af hotellet, sagde hun sit gode job i Danske Bank op med det samme, og Line sprang også til og sagde sit gode job op. De gør det virkelig godt, de knokler alt, hvad de kan. Men jeg skulle aldrig have overtaget hotellet. Forretningsmæssigt har det været en dumhed. Det har aldrig givet overskud."

Glad for Rusland Det er Ivan Nadelmanns håb snart at kunne sælge Avis i Rusland, så han kan trække sig tilbage og nyde livet sammen med sin fjerde kone, Anastassia, som han mødte i Rusland, hvor hun var juridisk chef for Avis.

På spørgsmålet, om han ikke har haft nogen betænkeligheder med at drive forretning i et land, der er berygtet for korruption og, skal vi sige, en anderledes politisk kultur, ser Ivan Nadelmann nærmest overrasket ud.

"Aldrig nogensinde! Jeg har ikke haft en eneste negativ oplevelse i Rusland. Jeg har det mest fantastiske personale i Rusland."

Ivan Nadelmann bemærker en håndværker ankomme på gårdspladsen, så han må løbe et øjeblik, men det giver os lejlighed til at tale med 39-årige Anastassia, som har været i Danmark i fire år.

"Jeg var ikke forberedt på at flytte. Jeg havde et godt liv i Skt. Petersborg; et godt job, gode venner, en god familie, men jeg manglede min kæreste. Ivan og jeg fandt ud af, at vi har så mange ting til fælles, da vi i starten skrev meget med hinanden. Vi talte om rejser, bøger, politik, internationale forhold, den såkaldte "annektering" af Krim (Anastassia laver to sæt gåseøjne med sine hænder, red.). Ivan spurgte meget ind til den russiske selvforståelse."

På spørgsmålet, hvad hendes familie sagde til, at hun flyttede til Danmark med en ældre dansk rigmand, smiler hun.

"Mange ting gjorde det kompliceret, så min mor var oprørt, men min far kunne se, at jeg var forelsket. At det var det, jeg ville."

Ivan er tilbage og tager kærligt hendes hånd, da han sætter sig.

"Anastassia er en meget central person i mit liv. Vi har det godt sammen. Vi elsker at tilbringe tid sammen i vores sommerhus i Hornbæk. Vi startede med at leje det, men det føltes så rigtigt, så vi besluttede os for at købe det."

Svær at gøre tilfreds Vi spørger Ivan Nadelmann hvad han håber at få ud af livet i sin alderdom.

"At jeg får lov at leve langt. Og derfor skal jeg stoppe med at ryge, " siger han, mens han kigger over på Anastassia. "Nu har du sagt det, så skal du også overholde det," smiler hun.

"At alting går godt med mine børn," fortsætter Ivan. "Og at mine børn kan holde mig ud," smiler manden, der er Ridder af Dannebrog.

Ivan Nadelmann har en datter og tre sønner. Første tre børn fik han med sin første kone, Bente, som han allerede blev gift med som 24-årig. Sidste søn fik han med Marianne, kone nr. 2, og så har han været papfar for Tofas tre børn. Vi tillader os at spørge, når han nu er på sit fjerde ægteskab, om han er en svær mand at leve sammen med.

"Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg er nok svær at gøre tilfreds."

På sin fødselsdag - Sankthansaften - lader Ivan Nadelmann sig fejre med bål og sange samt koncert i haven på Gamlehave Allé, hvor han har inviteret 300 gæster.