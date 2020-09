Martin Ridderstråle afløser Jannik Hilsted i Novo Nordisk Fonden. Pressefoto

Ridderstråle er ny leder af Patient Care

13. september 2020

Speciallæge, dr.med. Jannik Hilsted stopper som chef for Patient Care i Novo Nordisk Fonden med udgangen af februar 2021, hvorefter han vil blive tilknyttet fonden som konsulent.

Jannik Hilsted afløses af Martin Ridderstråle, der er tidligere adjungeret professor i endokrinologi fra Lunds Universitet i Sverige.

Martin Ridderstråle begynder i Novo Nordisk Fonden 1. oktober i år og vil frem til udgangen af februar 2021 arbejde side om side med Jannik Hilsted.

Jannik Hilsted har siden november 2015 stået i spidsen for Novo Nordisk Fondens samarbejde med de danske regioner og Grønlands Selvstyre om etablering af fem specialiserede Steno Diabetes Centre i Danmark og et diabetes- og livsstilscenter i Grønland.

Visionen for centrene er at skabe behandlingsresultater i verdensklasse for personer med diabetes.

"Martin har en imponerende og alsidig karriere inden for endokrinologi og diabetologi, og med ansættelsen af ham har vi fået en yderst kompetent afløser for Jannik," siger direktør i Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte i en pressemeddelelse.

Klinikchef i Gentofte Martin Ridderstråle var gennem tre år klinikchef ved Steno Diabetes Center i Gentofte, hvor han bl.a. var med til at effektivisere og forbedre behandlingen for diabetespatienter så mærkbart, at Steno Diabetes Center i 2014 modtog initiativprisen Den Gyldne Skalpel.

Senest kommer han fra en stilling som corporate vicepresident i Novo Nordisk A/S, hvor han er chef for Clinical Pharmacology and Translational Medicine.

"Jeg håber, at jeg med min erfaring fra både klinisk praksis og forskning kan være med til at videreudvikle vores arbejde inden for dette meget vigtige område," udtaler Martin Ridderstråle i pressemeddelelsen. jesl