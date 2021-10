Revydronning abdicerer: Lisbet Dahl stopper

Holdet til Cirkusrevyens 2022-udgave, der bliver Lisbet Dahls sidste. Foto: Henrik Petit

Cirkusrevyen 2022 bliver Lisbet Dahls finalesæson

Villabyerne - 14. oktober 2021 kl. 10:18 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

For 48 år siden, i 1974, mens Dirch Passer dinglede i Hoppegyngen og fortalte om sin lillebror, indtog en ung, talentfuld kvinde Cirkusrevyens scene for første gang.

Siden 1974 har Lisbet Dahl i 33 sæsoner som medvirkende og som instruktør fået os til at grine, til at undres - og til at tænke. Vi husker dem alle. Nesa fra Familien Danmark, parodierne på Birthe Rønn, Angela Merkel, Lars Løkke - og hvem kan glemme Humørbomben, der altid har en skideballe klar til James Price? Listen af parodier og ikoniske numre, Lisbet Dahl har vist os i Cirkusrevyen, er lang. I 2022 bliver Lisbet Dahls sæson nummer 34 den sidste i det ikoniske grønne telt på Dyrehavsbakken.

"Cirkusrevyen er gennem årene blevet min anden familie, og derfor er det meget vemodigt at skulle stoppe til næste år, men tidspunktet føles helt rigtigt for mig. Jeg er dybt taknemmelig for de mange gode år sammen med mine kolleger både på og bag scenen, men tiden er nu inde til at sige farvel, og jeg glæder mig til at se publikum igen til næste år og få lov til at sige farvel til dem også," siger Lisbet Dahl i en pressemeddelelse.

2021-sæsonen blev særligt udfordrende for Lisbet Dahl, der blev sygemeldt i juli måned og resten af sæsonen, men i 2022 er hun klar til endnu engang at stå på scenen i det, der bliver hendes finalesæson i Cirkusrevyen.

"Jeg glæder mig til at vende tilbage til Cirkusrevyen til næste år. Det har været specielt ikke at stå på scenen det meste af sommeren, men det var nødvendigt, og nu er jeg klar igen til at lave revy sammen med det fantastiske hold, vi har sat sammen i 2022," siger Lisbet Dahl.

Et tæt partnerskab Da Lisbet Dahl i 1985 sagde ja til at vende tilbage til Cirkusrevyen, var det starten på et tæt partnerskab med den nyslåede direktør Torben 'Træsko' Pedersen. Derfor bliver sæsonen 2022 helt speciel for Cirkusrevyens direktør, når partnerskabet med den mangeårige instruktør og medvirkende når til vejs ende.

"Lisbet Dahl har uden tvivl en kæmpestor del af æren bag Cirkusrevyens succes siden hendes debut i 1974. Jeg vil altid være taknemmelig for, at Lisbet i 1985 sagde ja til at være med i Cirkusrevyen igen, da jeg helt uerfaren havde overtaget revyen. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis Lisbet havde sagt nej dengang, men det gjorde hun heldigvis ikke," siger Torben 'Træsko' Pedersen.

"Lisbet er en fantastisk instruktør, en trofast makker og en rigtig god ven. Jeg kommer til at savne hendes knivskarpe humor, hendes stædighed - og hendes utålmodighed, for det er grunden til, at jeg altid sætter mig ind i teltet og nyder den revy, hun og holdet har lavet. Nu glæder jeg mig til at se Lisbet tilbage i 2022, hvor vi skal sige farvel og tak til en stor kunstner," slutter direktøren.

Holdet bag Cirkusrevyen 2022 består af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Carsten Svendsen. Revyen kan opleves fra den 7. maj med premiere torsdag den 12. maj.