Retfærdighedens ryttere: Makkerparret bag nogle af dansk films største succeser er tilbage

Villabyerne - 19. november 2020 kl. 18:58 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Sal 1 i Moviehouse Hellerup var pakket til sidste tilladte sæde i sidste uge, da Villabyerne bød på et helt særligt arrangement sammen med Moviehouse Hellerup.

Her var chancen for at møde Anders Thomas Jensen og Mads Mikkelsen til en særvisning af 'Retfærdighedens ryttere', dramakomedien, der samtidig er femte film i det særlige samarbejde mellem to mennesker, der tydeligvis trives ekstraordinært godt i hinandens selskab.

De to herrer blev interviewet på scenen af Villabyernes redaktør, og han lagde ud med at spørge Anders Thomas Jensen, der både har skrevet manuskriptet og instrueret filmen, hvad der har inspireret ham til netop denne fortælling.

"Der lyver man altid lidt. Man ved det aldrig helt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det min egen lille 40 års krise, der har inspireret mig. Når man laver film, så forstærker man det, man selv oplever, meget. Den figur, Mads spiller, kommer ned i et ret sort hul. Filmen handler om den række af mulige veje, man kan gå, når man lander der, hvor han lander."

Du har sagt et sted, at "filmen handler om, hvordan det påvirker vores liv, når det utænkelige sker. Hvordan vi bevarer troen på livet, når vi ikke længere tror på noget". Man kunne tilføje, at den også viser, hvordan vi mennesker altid prøver at lede efter en mening, hvor der måske slet ingen mening er. Hvorfor gør vi det?

"Det er jo en del af den menneskelige natur. Det er næsten det samme som at spørge, hvorfor vi trækker vejret. Jo længere man kommer hen i tilværelsen, jo mere begynder man at kigge rundt og se, om der er noget andet, noget mere, end bare at trække vejret. Jeg opdagede selv det der med sammenhænge i livet. Når man bliver ældre, ser man dem bedre, og så giver det mening. For eksempel, hvis man går på arbejde, så tjener man penge, så ens barn kan få mad. Det er de sammenhænge, der fylder livet ud med mening. Der, hvor Mads' figur lander, er et sted, hvor man mister overblikket og ikke kan se sammenhængene. Hvor alt virker som tilfældigheder. Så kan det godt virke lidt meningsløst det hele. Det er så der, filmen giver et bud på, hvor man kan gå hen."

Humor som forløsende faktor Det er en ret stærk historie, du fortæller, med mange eksistentielle temaer, som du tilsætter masser af kulsort humor og grænsesøgende komik, som du er kendt for at gøre i alle dine film. Hvorfor er humoren altid en central del af dine film?

"Det tror jeg har noget at gøre med, hvem man er som menneske. Det er den også for mig i livet. Humor er en vigtig del. Jeg tror faktisk, man har opfundet humor netop, når man beskæftiger sig med de meget svære og tragiske ting. I de der steder i livet, hvor det er rigtig svært, der fungerer humoren bare enormt godt. Det, jeg har prøvet her, er jo netop at forene de to ting. Stilistisk minder den nok mest om 'Blinkende lygter', fordi vi er i et realistisk univers. Eller så realistisk som det kan blive. Det, jeg har prøvet, er faktisk at lægge et almindeligt drama ind. Mads og hans datter Mathilde kunne faktisk godt være med i en helt almindelig Susanne Bier-film eller en søndagsserie på DR. Næsten, ikke helt. Hvor Lars Brygmanns og Nicolas Bros karakterer er meget tunge komediekarakterer, som man nok godt kunne placere i en af mine andre film. Og midt i det hele står Nikolaj Lie Kaas' rolle, Otto, og er bindeleddet mellem de to verdener. Jeg har prøvet at merge de to. Næsten melodramaet, vil jeg sige, med komedien."

Man føler jo altid med dine figurer, selv når de er allermest crazy, fordi der er en almenmenneskelig kerne i dem. Du var lidt inde på det før, men prøv at sætte et par ord på persongalleriet i 'Retfærdighedens ryttere' - og hvorfor du har valgt de typer?

"Jeg har egentlig valgt dem ud fra en følelse. Ham herovre (peger på Mads Mikkelsen, red.) havde jeg tænkt på som Depression. Så er der Emmentaler, en fyr, som Nicolas Bro spiller, han er, som I vil opdage, Vred. Og så er der en, der hedder Lennart, som er Angst. Så er der Otto, det er Sorg. Jeg prøver altid at have sådan nogle... det kan godt blive lidt studentikost, men lige som i 'Mænd og høns', hvor de var dyr, så prøver jeg altid at skrive mine figurer ud fra et eller andet dogme. Og det er det, jeg har gjort her. De repræsenterer alle sammen en eller anden grundfølelse, som er det, hovedfiguren gennemgår. De er nogle ekstremer, det kan man jo godt sige."

Jeg vender lidt tilbage til det, vi snakkede om før. Når du skriver manuskripter for andre, som for eksempel for Susanne Bier, så får dramaet jo ofte lov til at stå alene. Er du aldrig bange for, når du selv instruerer, at du fjerner lidt fokus fra de virkelig alvorlige eksistentielle temaer, du tager op, når du tilfører din helt specielle komik?

"Nej, sådan har jeg det ikke. Så længe der er en bund i de figurer. Så længe man bruger humoren til at menneskeliggøre figuren, så er jeg overhovedet ikke bange for det. Tværtimod. Og jeg er også glad for at være med til det. For jeg synes tit, der er en tendens til, hvis man portrætterer nogle virkelig store traumer, f.eks. hvis man portrætterer en handicappet, så laver man tit klicheen med, at det er et enormt sødt og ordentligt menneske, der så lige siger noget klogt til sidst. Sådan er handicappede jo ikke. Handicappede er jo mennesker lige som alle os andre, og jeg synes humor er med til at løsne op for nogle enormt vigtige ting. Selvfølgelig er der en grænse, det ved jeg godt, og folks grænser er også forskellige, men jeg prøver altid at have en psykologisk bund, der gør, at man kan relatere til det. At det er menneskeligt."

Så du er ikke ude på en udvikling, hvor det bliver mere og mere alvorligt og hvor humoren siver langsomt fra dine film?

"Det ved jeg jo ikke. Det prøver jeg at være ubevidst om. Hvis man ser den her, kan man godt sige det lidt. For der er mere alvor i den her film, end noget jeg har lavet før. Men det tror jeg sgu ikke, nej."

Du arbejder altid sammen med Mads Mikkelsen, hvordan kan det egentlig være?

"Det bliver altid sådan en roseklub, når jeg skal sige noget om det... I gamle dage kunne jeg sige, at der ikke var andre, der ville, men sådan er det ikke mere. Han er meget, meget dygtig. Og det, han laver, er enormt svært. Det tror jeg ikke altid, at folk kan se. Der er nogle gange nogen, der siger, 'hvorfor bruger du ikke bare nogle andre'... men det er jo sindssygt svært, det han gør. Det er den primære grund. Og så er der... nej, jeg kan ikke sidde og rose ham så meget, så er han ikke til at holde ud resten af aftenen. Men han er dygtig..."

Ingen citater fra Mads Mikkelsen

Hvor barokt det end kan virke, må Villabyerne ikke citere Mads Mikkelsen, der ellers sagde virkelig mange gode ting, fra dette arrangement.

Her forklarer filmens producer, Sisse Graum Jørgensen, hvorfor:

"Vi har lavet en aftale med Mads Mikkelsens management om, at der ikke må bruges citater fra den Q&A, der blev lavet på scenen i MovieHouse forleden i forbindelse med forpremieren på 'Retfærdigheden ryttere'. Den aftale står ikke til at ændre, desværre. Det er kutyme, at vi laver disse aftaler med biograferne i forbindelse med vores forpremiere-arrangementer, medmindre andet på forhånd er aftalt med det pågældende talents repræsentanter. Vores erfaring er, at Q&A bliver mere "frie" på den måde og dermed mere underholdende for publikum," skriver hun til os.

Villabyerne ville normalt aldrig have accepteret et sådant krav, men da vi først blev præsenteret for det dagen før læserarrangementet, så vi os ikke i stand til at aflyse. Vi kommer ikke til at arrangere et læserarrangement i fremtiden, hvor det er et krav, at vi ikke må citere fra det i en efteromtale.

