Se billedserie Arkitekt Erik Christian Sørensens ikoniske, fredede enfamiliehus fra 1955 i Charlottenlund er nu renoveret af Realdania By & Byg. Foto: Anders Sune Berg

Send til din ven. X Artiklen: Restaurering af fredet hus er blevet til film og bog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurering af fredet hus er blevet til film og bog

Arkitekt Erik Christian Sørensens modernistiske pionerarbejde er bevaret, og offentligheden bliver budt indenfor med både film og bogudgivelse

Villabyerne - 11. april 2021 kl. 12:14 Kontakt redaktionen

Efter to års restaurering kan Realdania By & Byg markere færdiggørelsen af et dansk modernistisk mesterværk, nemlig arkitekt Erik Christian Sørensens ikoniske enfamiliehus fra 1955.

Da arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus og have på Smutvej i Charlottenlund blev fredet i 2005, var det blandt andet med den begrundelse, at "villaen indtager en væsentlig plads blandt efterkrigsårenes danske enfamiliehuse som ét af de arkitektonisk særligt vellykkede, eksperimenterende pionerarbejder."

Det var da også med stor glæde, at Realdania By & Byg i 2019 kunne tilføje det elegante værk til samlingen af eksempler, der repræsenterer 500 års dansk bygningsarv og efterfølgende tage fat på restaureringen af huset, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

Nu er det sidste lag maling tørt, og haven er gået efter. Huset står nu igen i sin oprindelige karakter. Hele dette arbejde kan offentligheden opleve i en film om restaureringen samt fordybe sig i en bogudgivelse om huset forfattet af arkitekt og professor Christoffer Harlang og Realdania By & Byg

"Erik Christian Sørensens raffinerede enfamiliehus har været og er fortsat en betydelig inspirationskilde for danske og udenlandske arkitekter med sit sublime samspil mellem inde- og uderum, sit modulære konstruktive princip og brugen af træ som gennemgående materiale. Jeg er glad for, at vi har været med til at sikre huset som et levende bidrag til fortællingen om dansk arkitekturhistorie," siger Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld og glæder sig over, at huset er blevet en del af Realdania By & Bygs samling af arkitekternes egne huse tillige med blandt andet Arne Jacobsens egne huse, Edvard Heibergs eget hus og PH's eget hus.

Et modernistisk bindingsværkshus

Erik Christian Sørensens hus, som han selv kaldte en radikal fortolkning af et dansk bindingsværkshus, er et modernistisk mesterværk fra dansk arkitekturs guldalder. Et stramt konstruktivt modulprincip baseret på sortmalede stolper og åse af fyrretræ udgør selve husets skelet. Rum afgrænses af lette trævægge, mens store glaspartier lader ude og inde gå i konstant dialog. Huset er struktur mere end masse og en fornem fortolkning af tidens internationale tendenser til 'det flydende rum', med inspiration fra blandt andet USA og Japan, skriver Realdania By & Byg i pressemeddelelsen.

"Huset stod utrolig velbevaret, da vi overtog det i 2019. Både badeværelse og køkken stod næsten intakte, hvilket er sjældent så mange år efter og vidner om tidligere ejeres kærlighed til huset. Restaureringen har især haft fokus på at reducere energiforbruget uden at kompromittere bygningens arkitektoniske udtryk," fortæller arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, som har stået i spidsen for restaureringen.

En af udfordringerne under restaureringen var husets vinduespartier.

En meget stor del af facaden på Erik Christian Sørensens eget hus består af glas, og i bestræbelserne på at reducere husets energiforbrug var udskiftning af ruderne et væsentligt fokuspunkt. Vinduernes oprindelige dimensioner skulle der dog ikke røres ved, så de nye glas skulle kunne indpasses i de gamle rammer.

Løsningen blev såkaldte spacia-ruder, der består af to lag glas, hvorimellem der er skabt et vakuum, som giver en høj isoleringsevne.

Et andet væsentligt punkt i restaureringen var taget. Den flade tagkonstruktion var ikke længere tæt. Den nye tagkonstruktion ligner den oprindelige, men er udført med mere isolering og i en konstruktion, der bedre leder regnvand væk. Ruderne og taget forventes tilsammen at kunne reducere husets energiforbrug med 25-30 procent. Jk