Se billedserie Anne Sandager og hendes ven Arthur er klar til at opleve braget. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Reportage fra den dramatiske semifinale: Til kamp for Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reportage fra den dramatiske semifinale: Til kamp for Danmark

Et tidligere medlem af Villabyernes Ungeredaktion var på lægterne af Wembley i aftes. Læs hendes øjenvidneberetning fra den vilde aften, hvor Danmark desværre måtte bukke ud af turneringen

Villabyerne - 08. juli 2021 kl. 18:35 Af Anne Sandager, 22 år, studerer Politics and International Relations på University College London. Har boet i London siden september 2019 Kontakt redaktionen

Min mobil summede derudad. Venner og familie sendte det samme link: 'Danske fans udelukket fra deltagelse til semifinalen på Wembley'.

I stedet annoncerede DBU, at 5.000 billetter ville blive sat til salg til danskere, der er fastboende i England, og som derved kunne omgå de strenge karantæneregler, der lige nu gør sig gældende for turister i Storbritannien.

Sjældent har jeg oplevet en sådan appel til den danske nationalfølelse, ret og pligt. På diverse facebookgrupper for danskere i London, som jeg er del af, blev krisesituationen kridtet skarpt op: Nu var det op til de danske expats at vise flaget - bogstavelig talt - og støtte op om det danske fodboldlandshold, så vi kunne sikre os sejren på en ubarmhjertig udebane.

Som mange andre danskere er jeg ikke sindssyg fodboldfan, men er blevet revet med af stemningen i den her slutrunde. Så selvom jeg blot havde været til én fodboldkamp på stadion før onsdag, så skulle jeg selvfølgelig have billetter til denne historiske EM-semifinale, når nu muligheden bød sig.

Skaffede to af de billigste Med lidt held lykkedes det mig at skaffe to af de billigste billetter i den danske sektion bag målet på Wembley. Danske bekendtskaber har jeg ikke ret mange af i London, så en smule ambivalent inviterede jeg min engelske ven Arthur med.

Hans loyalitet blev selvfølgelig testet af på forhånd, hvor både omkvædet til Re-Sepp-ten skulle reciteres og kvittering på indkøbte vikingehorn fremvises. Selv måtte jeg kigge dybt ned i skuffer og skabe for at finde noget rødt-hvidt merchandise at tage på til anledningen.

Mulighederne for at købe danske fodboldtrøjer er af gode grunde ikke fantastiske i England, men en gammel rød t-shirt med 'Denmark' påskrift fra min tid som konkurrencedanser var en helt udmærket substitut.

Tid til generobring Så blev det endelig onsdag - kampdag! Tid til, at de danske vikinger endnu engang skulle erobre England. Jeg skal dog være den første til at indrømme, at jeg følte mig meget lidt faretruende, da jeg gik ned og handlede i min Danmarks t-shirt onsdag morgen.

Det er sjældent, at man oplever ligefrem at blive buhet på åben gade. Meget bedre blev det ikke, da jeg tog ind mod Wembley i en metro propfyldt af råbende og godt berusede engelske fans.

Hvis jeg havde set lidt mere stor og styg ud, kan det ikke udelukkes, at jeg havde fået mig et godt lag tæsk, men som en rimeligt fredsommelig udseende ung kvinde kunne jeg i stedet bare nyde den festlige stemning og de overraskende catchy engelske slagslange, der tæller klassikere som 'It's coming home' og min personlige favorit: 'Harry Maguire, he drinks the vodka, he drinks the Jäger, his head's f*****g massive!'.

En vild oplevelse At træde ud af Wembley Park Station på sådan en dag, er en rimelig vild oplevelse. Man ved, der kommer mange tilskuere, men det menneskehav, der strakte sig op til stadion, var alligevel overvældende.

Skrig, skrål, øldåser flyvende alle vegne. Vi møvede os igennem hoberne af engelske fans, og jeg så for første gang også et par danske fans, der lidt mere fåmælt bevægede sig op mod indgangen ligesom os.

Indgang J var dog rent dansker-land. I de knap to år, jeg har boet i London, har jeg sjældent mødt andre danskere, så at se så mange samlet på ét sted, var en oplevelse i sig selv.

Forskellen mellem de danske og engelske fans var da også til at tage og føle på. Lidt generaliserende er de typiske 'three lions'-tilhængere mænd mellem 20-40, gerne med et par tatoveringer og issen glatbarberet.

Til sammenligning var de danske fans en noget broget flok, der bar præg af den brede mobilisering, DBU havde sat i gang forud for kampen for at sikre sig, at den danske tribune ville blive fyldt op.

Husmødre, småbørn, bedsteforældre - alle mand på dæk for at bakke de danske drenge op. Jeg var spændt på, om de ca. 8.000 urutinerede danske fans, inklusiv mig selv, kunne give de engelske publikummer kamp til stregen.

Men fra første færd var danskerne på fødderne - klappende, hujende, flagende, syngende. Dertil havde DBU's fanservice lavet den lille genistreg at indkøbe et par tusinde billige plastikflag, der sikrede, at selvom danskerne ikke kunne overdøve de 50.000 englændere på stadion, så kunne vi alligevel skabe et stærkt visuelt billede.

Fuldstændig eufori Stemningen blev selvfølgelig fuldstændig euforisk, da Damsinho scorede sit smukke 1-0 mål på frispark. Endnu mere tilfredsstillende var det at se 50.000 nervøse englændere på lægterne - hvoraf de fleste på forhånd ikke havde regnet de danske tropper for meget andet end et pit-stop før finalen.

Den efterfølgende udligning lettede selvfølgelig lidt på stemningen blandt englænderne, men jeg var fortsat stolt på de danske expat fans' vegne.

Hele den brogede flok havde tydeligvis taget ansvaret på sig og blev ved med at heppe, indtil der blev fløjtet af for den ordinære spilletid.

I overtid var både de danske og engelske fans mærkbart tavse. Min egen nervøsitet var kun lige overgået af Arthur, der var nervøs på to holds vegne og måtte sætte sig ned for en stund for at kapere presset.

Et rimelig antiklimatisk straffespark afgjorde kampen, lige som vi alle troede, at kampen skulle ud i straffesparkskonkurrence. Efter at fansene havde hyldet de danske spillere, gik turen hjemad i nogenlunde god ro og orden.

Taknemmelig for oplevelsen Arthur og jeg blev enige om, at vi begge godt kunne bruge lidt til nerverne ovenpå kræftanstrengelserne. Men ak, også håbet om øl måtte opgives, da al salg af alkohol slutter kl. 22 i London. Jeg måtte derfor se mig slået - i mere end én forstand - og rimeligt opgivende gå direkte hjem i seng.

Når det så er sagt, så jeg tror mange danskere kan skrive under på, at selvom resultatet ikke var, hvad vi havde håbede på, så er jeg taknemmelig for oplevelsen.