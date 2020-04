Ren Askepot:Har du tabt din perleørering?

En læser har mistet et sæt nøgler i Ordrup, formentlig omkring Skovgårdsvej og Dyrehaven/Fuglsangsøen i midten af marts.

Der er tre nøgler i bundtet, en RUKO-nøgle, en grøn systemnøgle og en sort cykelnøgle. Plus et COOP-medlemsnr i rød plast. Og så er der et knyttet bånd på nøgleremmen i blå-lilla farve.