Rektorer advarer om fælles skitur: Gentofte kan blive epicenter for coronasmitte

De fire rektorer på Gentoftes gymnasier udtrykker i et fælles brev, som er blevet sendt ud til alle forældre og elever, stærk bekymring over at erfare, at elever på tværs af de fire gymnasier er ved at planlægge den årlige fælles skitur i uge 7.