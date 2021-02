Aurehøjs rektor, Anette Hestbæk Jørgensen, er kritisk over for myndighedernes håndtering af coronakommunikationen til landets gymnasier, især i forbindelse med aflysningen af sidste års studieture. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Rektor: - Vi har gjort meget for at følge myndighedernes anbefalinger

Anette Hestbæk Jørgensen har oplevet det som en svær udfordring, at mange forventer, at hun som Aurehøj Gymnasiums rektor ved mere, end hun reelt gør

Villabyerne - 17. februar 2021 kl. 19:28 Af Olivia Johanne Strand, 2.x, Aurehøj Gymnasium

Det er ikke kun gymnasieelevernes hverdag, der har været vendt på hovedet i det seneste år. Det er heller ikke kun de unge, der har kæmpet med restriktioner og masser af tiltag, de skal holde styr på.

Det har også været et år med mange udfordringer for både lærerne og rektor. Derfor har jeg interviewet Aurehøj Gymnasiums rektor, Anette Hestbæk Jørgensen, for at undersøge, hvordan hendes oplevelse af coronakrisen - og især kommunikationen om den - har været.

Når du har skullet udmelde nye retningslinjer, eller tiltag til elever og lærere på Aurehøj Gymnasium, hvordan har du så gjort det?

"Meget af min kommunikation er gået via lectio. Jeg forsøger altid at sætte lærere med på information, så de ved, hvad jeg har skrevet ud til jer elever. I perioden, hvor vi stadig var på skolen, har jeg ofte givet lærerne en mundtlig briefing i frokostpausen. Ligeledes har jeg ofte involveret de to forpersoner for elevrådet. Nogle gange har jeg indkaldt via morgensamlinger for at lave en mundtlig formidling."

Livet under corona: Unge sætter spot Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Her er det et interview. Har du som rektor modtaget informationer omkring nye tiltag, som gælder for uddannelsesinstitutioner, før de er blevet udmeldt offentligt?

"Nej, som jeg flere gange har kommunikeret, så får vi ikke noget at vide på skolerne forud for pressemøderne. I lang tid - særligt i foråret - kunne vi vente længe på en formidling fra ministeriet om de konkrete regler på vores område. Ofte fik vi nogle korte meldinger fra formanden for rektorerne, der typisk blev indkaldt til et møde i forlængelse af pressemøderne. Det er ændret nu, så Birgitte Vedersø (formand for Danske Gymnasier, red.) nu bliver indkaldt kort før et pressemøde og kan give os nogle informationer - dette er typisk 5-10 minutter før selve pressemødet."

Har det været svært at navigere i oplysningerne?

"Det har været kompliceret ved, at der er flere kanaler og at der efterhånden er et omfattende materiale af spørgsmål og svar på ministeriets hjemmeside. Heldigvis har vi en fælles platform blandt rektorerne, hvor vi kan stille spørgsmål til hinanden og bede om at få sendt fælles spørgsmål til ministeriet. Det, som har været sværest, er nok, at mange forventer, at vi som rektorer ved mere end vi reelt gør."

Ekstremt dårligt håndteret Hvad er din opfattelse af myndighedernes kommunikation?

"Særligt de første seks måneder var det meget langsommeligt. Der kunne godt gå mere end en uge, før vi havde de reelle retningslinjer på vores område i forlængelse af et pressemøde. I slutningen af 2020 blev de bedre til at få opdateret hjemmesiden med svar og retningslinjer. Særligt udmeldingen omkring aflysning af studierejser, som kom en søndag morgen kl. 08 på ministeriets hjemmeside - gældende fra samme dag - har jeg set som problematisk. Jeg stod i en situation, hvor jeg samme dag måtte aflyse studieture, hvor to af klasserne allerede var klar til at tjekke ind i lufthavnen og stå på bussen ved Aurehøj. Den situation oplevede jeg som ekstremt dårligt håndteret af ministeriet. Det var et tilfælde, at en af mine rektorkolleger gjorde opmærksom på opdateringen, og den satte mig i en meget svær situation. At ministeriet så efterfølgende trak i land og kaldte det for en anbefaling, gjorde det blot endnu værre."

Har du fået feedback fra elever og/eller lærere omkring din kommunikation?

"Som sagt hører jeg ikke altid så meget tilbage fra elever. De situationer, hvor jeg hører noget, kan det være opklarende spørgsmål eller det kan være elever, som skriver, at det har været rart med en virtuel morgensamling. Lærerne synes, at der er meget kommunikation, men at de gerne vil have beskederne. Det kan være svært at finde rundt i de mange beskeder. Så jeg har lavet en COVID-19 mappe til lærerne på lectio, hvor jeg lægger de vigtigste informationer."

I den tid, hvor corona har haft en indflydelse på vores daglige undervisning, hvordan har du så udviklet din kommunikation med særligt elever? Hvad er du blevet bedre til, hvad er blevet forværret gennem forløbet?

"I starten syntes jeg, at det var meget udfordrende at skulle tale ind i en skærm til et live-stream, hvor jeg ikke kunne fornemme, hvordan tilhørerne opfattede det, som jeg sagde. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre til at tale direkte til kameraet og til at leve med, at man ikke kan fornemme reaktionerne på det, som man siger."

Har du gennemført tiltag, som var i strid med myndighedernes anbefalinger? Enten med overlæg eller i uvidenhed?

"Nej, det tror jeg ikke. Vi har gjort meget for at følge myndighedernes anbefalinger. Særligt i efteråret var vi meget i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring smitte i klasserne og hvordan vi skulle håndtere det korrekt. Men der skal nok være nogle områder, hvor jeg ikke har levet fuldt op til anbefalingerne."

Svært at navigere En undersøgelse lavet på baggrund af et udsnit af unge i københavnsområdet viser, at op til 45 procent anser deres uddannelsesinstitution som værende en kilde til informationer angående retningslinjer og restriktioner.

75 procent føler, at det er vanskeligt at navigere i oplysningerne til tider.

