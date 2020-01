Artiklen: Rektor: Det bliver svært at komme længere væk end Berlin, hvis det her bliver vedtaget

Rektor: Det bliver svært at komme længere væk end Berlin, hvis det her bliver vedtaget

Børne- og undervisningsministerens forslag om at sætte et loft for egenbetalingen til studierejser på ungdomsuddannelserne, falder ikke i god jord hos rektorerne på Gentoftes gymnasier

Det må ikke koste mere end 3.000 kroner for en gymnasieelev at komme med klassen på studietur. Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

I sidste uge meldte hun ud, at hun ønsker at sætte et loft for egenbetalingen for studieture på landets ungdomsuddannelser.

"Jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være det bekendt, at der er en del af de unge, der kan tage af sted og have det supersjovt med hinanden og opleve alt muligt interessant, og så er der en anden gruppe i klassen, som ikke kan komme afsted. Det duer ikke. Vi er nødt til at finde et niveau, hvor alle kan være med," sagde hun blandt andet til Danmarks Radio og blev bakket op af formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Her i Gentofte vækker forslaget bekymring blandt rektorerne på kommunens fire gymnasier.

På Øregård Gymnasium vil et loft på 3.000 kroner ifølge rektor Pia Nyring betyde, at man må opgive samarbejdet med to venskabsskoler i Kina og Indien, som eleverne på gymnasiets globale studieretningslinje har tradition for at besøge.

"Det vil gøre, at vi ikke kan give eleverne den nødvendige globale indsigt, hvor de kommer hjem og bor hos en familie og oplever en helt fremmed kultur. Der er rigtig meget almen dannelse og kulturel indsigt i sådan en studietur, som du ikke opnår på en almindelig rejse," siger hun og understreger, at skolen har fokus på, at prisen for rejserne ikke løber løbsk.

"Det er vigtigt for os at holde fast i, at hvis man kommer på én dyr tur, så kommer man ikke på flere. Vi har lavet en grænse på 10.000 kroner over tre år for alle rejser. Så man kan ikke komme på en dyr tur i 2.g og en dyr tur igen i 3.g. Det har vi gjort i håbet om, at alle kan deltage, og så sørger vi for, at det signaleres i god tid, hvor turene går hen, så eleverne har tid til at skaffe pengene."