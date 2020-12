Send til din ven. X Artiklen: Rekordhøjt ansøgertal til Julehjælp i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordhøjt ansøgertal til Julehjælp i Gentofte

Sidste år søgte 49 børnefamilier om julehjælp. Det antal er steget til 58 i år, fortæller Dansk Folkehjælp, som står bag hjælpen

Villabyerne - 03. december 2020 kl. 09:45 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Mandag aften kl. 23.59 sluttede tilmeldingsfristen for at søge om julehjælp. Og i forhold til sidste år, hvor 49 udsatte børnefamilier i Gentofte Kommune søgte om julehjælp, var det i år steget til 58.

Dansk Folkehjælp havde allerede en trist formodning om, at det ville blive et rekordhøjt ansøgertal i år, da ansøgningen om Feriehjælp i sommer var steget med 50 procent. Og organisationen fik desværre ret i, at de vil nå nye kedelige højder. På landsplan søgte i alt 15.030 om Julehjælp, hvor det sidste år var 14.600 familier.

Årsagen til det store ansøgertal kan blandt andet tilskrives coronakrisen, der især har været ekstra hård mod udsatte børnefamilier. I en undersøgelse på landsplan svarede 500 ansøgere, at de på nuværende tidspunkt havde mistet deres job på grund af pandemien,

Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, fortæller:

"Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk er omgivet af mere komplekse hverdage, der udover fattigdom kan være præget af sociale udfordringer, som også påvirker børnene. Disse familier har ekstra hårdt brug for hjælp til at holde jul, men samtidig ved vi godt, at vi ikke kan hjælpe alle ansøgerne. Vi forventer i år et rekordhøjt ansøgertal - også fordi pandemien kan have medført en mindre gruppe af ny-fattige, som for første gang er i en situation, hvor behovet for Julehjælp er til stede. Det er en ny hverdag, mange har skullet indstille sig på, og derfor er Julehjælpen ekstremt vigtig i år. Hele 18 procent af vores ansøgere angiver, at de ikke har råd til at købe de nødvendige tre måltider til familien dagligt."

Erhvervsfolk samler ind 1. december samlede Dansk Folkehjælps store landsindsamling ind til Julehjælpen med hjælp fra deres 14 lokale erhvervspaneler. Et af dem har en lokalafdeling i Gentofte med Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, som holdkaptajn.

Erhvervspanelet består af lokale erhvervsfolk, der donerer en time af deres tid til at ringe rundt til virksomheder og bekendte for at indsamle donationer til Julehjælpen.

"Julen er en vigtig højtid for mange. Det er ikke let at fejre den, hvis man har det svært ved at få budgettet til at strække. Derfor er det en vigtig indsats, som Dansk Folkehjælp yder her i juletiden for at give dem, der ikke har råd til at fejre jul, en håndsrækning. Når året samtidig har været et af de absolut mest udfordrende i nyere tid, så er der endnu mere grund til, at vi hjælper og støtter hinanden," siger Brian Mikkelsen.