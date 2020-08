Annette Piilgaard er reklamedirektør og har på eget initiativ turneret rundt til nogle af landets førende virksomheder styret af mænd for at fortælle dem, at de mangler kvinder i ledelsen. Pressefoto Foto: GAB photography

Send til din ven. X Artiklen: Reklamedirektør Annette Piilgaard: Virksomhederne ved godt, de mangler kvinder i toppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reklamedirektør Annette Piilgaard: Virksomhederne ved godt, de mangler kvinder i toppen

Skal din datter have samme muligheder som din søn for at ende i topledelse? Reklamedirektør Annette Piilgaard er vant til at skabe visioner og købelyst, nu har hun sat sig for at ændre dit billede af en typisk leder

Villabyerne - 10. august 2020 kl. 15:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er "et forældet verdenssyn" Annette Piilgaard gerne vil gøre op med som ny formand for organisationen Kvinder i Bestyrelser og ny-tiltrådt direktør hos reklamebureauet Nord DDB, hvor Villabyerne møder hende en torsdag morgen, inden sommerferien sætter ind:

I januar 2020 var Annette Piilgaard med til at søsætte kampagnen "Der Mangler noget!" for Saatchi & Saatchi, som hurtigt blev døbt "provokerende".

Reklamebureauet og Kvinder i Bestyrelses sendte en trebenet stol til ti navngivne virksomheder med ingen eller kun få kvinder i topledelsen. Kampagnen henviste til, at man på Christiansborg i 2012 formulerede en lov, der tvang virksomhederne til at sætte måltal for andelen af kvinder i ledelsen.

Kvindeløs ledelse TDC, PFA, Tivoli, DLG og Arla var blandt de primært mandeledede virksomheder som ikke levede op til de mål og fik en stol med kun tre ben, og ifølge Kvinder i Bestyrelser er tendensen desværre mere reglen end undtagelsen, da 33.000 danske bestyrelser svarende til 56% er helt kvindeløse.

FAKTA Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 19 procent af de danske bestyrelsesposter er besat af en kvinde, mens det på direktionsgangene kun er 14,8% Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 19 procent af de danske bestyrelsesposter er besat af en kvinde, mens det på direktionsgangene kun er 14,8% "Virksomhederne er klar til at tage snakken nu," kan Annette Piilgaard konstatere:

"Nogen spørger os, hvordan de skal gribe det an. Men fælles for dem er, at man faktisk er begyndt at arbejde hårdt på at køre denne her pipeline i stilling. " siger reklamedirektøren.

Med "pipeline" mener hun talentudviklingen af kvinder til fremtidens lederopgaver. For i Danmark bliver kvinder sat tilbage i både løn og ansvar på arbejdspladsen, som regel i forbindelse med, at de bliver mødre. Og Annette Piilgaards engagement kommer fra et meget personligt sted:

"Min retfærdighedssans er simpelthen udfordret," siger hun og tilføjer:

"I sidste ende er engagementet ikke for kvindernes skyld, det er for alles skyld. Jeg kan se noget i virksomhederne og markedet, som er forkert og ikke fungerer. Og nu er jeg så i en position, hvor jeg kan gøre noget, og så mener jeg, at man skal gøre det."

De seneste år er virksomhederne i stigende grad begyndt at indstille sig på, at de skal have mere diversitet på ledelsesgangen:

"Det er bare ikke noget, man taler så højt om endnu, fordi vi ikke er nået så langt i Danmark," siger Annette Piilgaard:

"Når vi ser en leder for os, så ser vi en mand på 50 år. Det er ikke hverken mænd eller kvinders skyld, men resultatet af traditioner og normer, som vi kan ændre," siger Annette Piilgaard: "Og det er simpelthen ikke rigtigt, når man siger, at der ikke er nok motiverede kvinder - for det er der," slår hun fast.

Annette Piilgaard har selv oplevet de usynlige barrierer.

Efter gymnasietiden arbejdede hun sig op fra salgsassistent i en butik til manager i Body Shop og via kortfilmsproduktion, et job som administrativ ansat på bladet Euroman og som bog-spotter på det udenlandske marked for Møntergaarden Børsens Forlag kom hun i gang i reklamebureau-verdenen, hvor hun i dag er direktør.

Og undervejs var der steder, hvor hun oplevede, at hendes køn var i vejen for udvikling:

"Jeg var på et tidspunkt i en virksomhed, hvor der var en afdeling af konsulenter, som alle var mænd. Og så var der projektlederne, der alle var kvinder. Det var et meget indgroet verdensbillede hos ledelsen, at det var sådan det var. Og så måtte jeg videre," siger Annette Piilgaard og pointerer, at det ikke handler om diskrimination, men at vi skal rykke vores normer:

"Det gælder i alle led i forhold til ledelse. Hvordan bruger vi vores sprog til at inkludere eller ekskludere andre," siger Annette Piilgaard.

Som leder er hun selv meget udadvendt, og det er noget hun tager aktivt stilling til i en rekrutteringsproces:

OM ANNETTE PIILGAARD 49 år, bor i Hellerup med min mand og en datter på 17 år. Nyansat direktør på reklamebureauet Nord DDB efter 6 år hos det Publicist-ejede bureau Saatchi & Saatchi. 49 år, bor i Hellerup med min mand og en datter på 17 år. Nyansat direktør på reklamebureauet Nord DDB efter 6 år hos det Publicist-ejede bureau Saatchi & Saatchi. "Det er lettest at ansætte folk, der ligner én selv. Hvis der sidder et mere indadvendt menneske over for mig, så skal jeg tænke, at han eller hun måske kan byde ind med noget andet, som kan gavne virksomheden," fortæller hun og tilføjer:

"Det kan faktisk aflæses i sproget i dag, om en virksomhed søger en mand eller en kvinde. Her kan man bruge et digitalt værktøj, der er med til at gøre ansøgningen mere kønsneutral, så opslaget vil appellere lige meget til begge køn."

Besværlig udvikling For Annette Piilgaard har vejen til et lederjob været drevet af hendes kærlighed til personlig udvikling:

"Når jeg tager beslutninger, ser jeg konsekvenserne af dem, og det udvikler mig. Og når jeg er sammen med andre ledere og beslutningstagere og bliver konfronteret med deres verdenssyn, som er anderledes end mit, så rykker jeg mig. Det er spændende"

Og det med at være glad for udvikling er vigtigt, for at kunne magte diversitet på ledelsesgangen, mener Annette Piilgaard:

"Jeg har oplevet i branchen, at folk ikke udvikler sig særlig meget i deres roller, fordi det vil give besværlig udskiftning på pladserne. Nogen har det måske sådan, at når der er en fast mand på pladsen gennem mange år, så skal vi ikke tænke på det. Men vi har altså et ansvar for som ledere at udvikle de talenter, der gerne vil udvikles."

Til efteråret, den 18. september, står Annette Piilgaard som ny formand for Kvinder i Bestyrelser i spidsen for en konference på Christiansborg med fokus på et alternativ til indføring af kvindekvoter:

Et forslag til en lov om, at alle bestyrelsesposter skal offentliggøres, så det bliver muligt at se og søge de ledige roller. Det skal gøre proces og udpegning mere gennemskuelig og føre til at flere - både kvinder og mænd - får chancen for at byde ind.

I sidste ende er engagementet ikke for kvindernes skyld, det er for alles. Jeg kan se noget i virksomhederne og markedet, som er forkert og ikke fungerer. Og nu er jeg så i en position, hvor jeg kan gøre noget, og så mener jeg, at man skal gøre det

Nogen har det måske sådan, at når der er en fast mand på pladsen gennem mange år, så skal vi ikke tænke på det. Men vi har altså et ansvar for som ledere at udvikle de talenter, der gerne vil udvikles

FRONTLØBERE I sommerferien sætter Villabyerne fokus på frontløbere:





Personligheder fra Gentofte, der drager på store missioner og tør træde stier, hvor andre ikke har været.





Vi har valgt tre: En der har nået målet. En der er på vej og en der lige er gået i gang

Først Astronaut Andreas Mogensen i uge 29

Stifter af Plastic Change Henrik Beha Christensen uge 31

Og nu: Reklamedirektør og ny formand for Kvinder i Bestyrelser Annette Piilgaard I sommerferien sætter Villabyerne fokus på frontløbere:Personligheder fra Gentofte, der drager på store missioner og tør træde stier, hvor andre ikke har været.Vi har valgt tre: En der har nået målet. En der er på vej og en der lige er gået i gang

.

relaterede links

relaterede artikler

Stort interview med Andreas Mogensen: Vi sendte en borebisse i rummet 17. juli 2020 kl. 11:29