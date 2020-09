Se billedserie De store bygninger ligger helt ud til vandet. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Rejsegilde på sidste kystprojekt på Tuborg Strandeng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejsegilde på sidste kystprojekt på Tuborg Strandeng

Villabyerne - 07. september 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rejsegilde Det sidste element er rejst på Tuborg Strandeng i Hellerup, og derfor har der for få dage siden været rejsegilde.

Projektet består af fem skulpturelle kysthuse, der bogstaveligt talt er placeret på kanten af kysten. Alle fem huse har fodfæste i Øresund, og livet i kysthusene er tæt forbundet med vandet.

"I Danica Ejendomme er vi utroligt stolte af, at vi kan tilføre et så smukt og kompromisløst projekt, som ikke kun lokalområdet, men hele København, vil få glæde af. Mange dygtige fagfolk har gjort sig umage med projektet, og jeg er sikker på, at man i fremtiden vil se Tuborg Strand­eng som et vartegn og en milepæl i dansk arkitektur," lød det fra adm. direktør i Danica Ejendomme, Michael Nielsen og han fortsatte:

"Vi oplever en stigende efterspørgsel på boligerne og har i løbet af de seneste uger haft et godt salg. Vi håber og tror på, at vi kan melde udsolgt, når byggeriet engang står færdigt. Det betyder altså, at foruden at være et byggeri af høj arkitektonisk værdi, der skaber merværdi til København, bliver Tuborg Strandeng også en god og langsigtet investering, der kan være med til at sikre et godt afkast til vores pensionskunder."

Ved rejsegildet deltog også borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft.

"Med Bakkedraget, Kysthus 1, 2 og det kommende Kysthus 3 igangsættes virkeliggørelsen af det fantastiske, nye boligområde i Tuborg Syd. Med udgangspunkt i lokalplanen har arkitekterne, bygherren, entreprenøren og rådgiverne til fulde levet op til mulighederne for at udvikle dette helt unikke område på bedste vis og i et meget fint samspil med den øvrige del af Tuborg-området," sagde Hans Toft.

Arkitektur og placering

Tuborg Strandeng forener den danske arkitekturtradition med en unik placering mellem vandet og byen, skriver Danica Ejendomme i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Her bliver udeliv til indeliv, og grænsen mellem by og natur udviskes. Gennem mere end 30 år har Lundgaard & Tranberg Arkitekter placeret sig som en anerkendt og prisvindende tegnestue, både nationalt og internationalt. Eksempler på tegnestuens nyskabende bygninger er Tietgenkollegiet i Ørestad og Skuespilhuset, Havneholmen og Axel Towers i København."

Du kan læse mere om projektet på www.tuborgstrand­eng.dk.