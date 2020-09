Winter Pyrenees is photographed at the Cauterets ski resort. There are many skiers near Grand Barbat chair lift on the snowy slopes at the Cirque du Lys. Foto: Oksana Sasha Mitiukhina/oksmit - stock.adobe.com

Rejsearrangør: "Hvis vi på nogen måde er i risiko for at have negativ indvirkning på smittetrykket, kommer vi ikke til at gennemføre skituren"

Summit Week er arrangørerne bag de fire gentoftegymnasiers traditionelle fælles skitur i uge 7, som i sidste uge fik kritik af kommunens fire rektorer for at samle hundrede unge mennesker på tværs af skoler og klasser med risiko for smittespredning

Villabyerne - 17. september 2020 kl. 10:48 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salg- og marketingschef i Summit Week, Toke Hyldgaard, hvad tænker I om brevet fra de fire rektorer?

"Vi forstår enhver bekymring, og det er alle i sin ret til. Vi er tilsvarende bekymret for skisæsonen. Ikke desto mindre har vi nogle dygtige folk i udenrigsministeriet, som hjælper med at vejlede i forhold til smittetrykket i regionerne, og hvor det er forsvarligt at rejse hen," siger han.

Hvad var jeres egne overvejelser i forhold til ikke at aflyse den årlige skitur, set i lyset af smittetrykket er så højt hos de unge og her i Gentofte Kommune?

"Vi kommer ikke til at arrangere noget, som går imod sundhedsmyndighederne. Vi har sat rejserne til salg i forhåbning om, at det er blevet bedre til vinter. Hvis der var afrejse i morgen, ville de unge ikke komme afsted. Der er mange ting, som kan nå at ændre sig endnu, men i tilfælde af at verdenen om fem måneder ser ud som i dag, bliver skituren aflyst," siger han.

Hvad har eleverne af mulighed for at få pengene retur?

"Jeg synes, at det er ærgerligt, at rektorerne ikke har gengivet vores vilkår korrekt. De skriver, at der ikke er mulighed for at få pengene tilbage. Det er ikke korrekt. Tværtimod har vi skrevet ud, at vi har forbedret vilkårene, så hvis vi bliver tvunget til at annullere til et område på grund af smittetryk, får de pengene tilbage. Men hvis eleverne selv annullerer deres rejse, får de ikke," siger han.

En stor del af turen handler også om, at de unge fester sammen. Rektorerne frygter, at de unge smitter hinanden på pister, barer og i lejligheder. Hvad kan I tage af forholdsregler for, at det ikke sker?

"Vi er gået ud og slået på, at vi skal fokusere mere på skiløb i forhold til de tidligere år, og det har givet en lidt større overvægt af skiløbere, som skal afsted. Og så kan vi allerede nu se at færre tilmelder sig i år, så turene bliver ikke så store, som de plejer. Samtidig er der nu generelle krav i Frankrig om, at man skal bære mundbind i alle offentlige områder, og så holder vi øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner. Lige nu er der ikke nogen i Val d'isere, hvor de fire gymnasier skal hen. I andre områder er der på nuværende tidspunkt yderligere restriktioner om forsamlingsforbud. Og der vil helt sikkert komme restriktioner på, hvordan man skal samles i nattelivet - hvis der overhovedet bliver et natteliv," siger han.

Er det på nogen måde ansvarligt at sende de unge afsted på skiferie i Frankrig?

"Jeg synes ikke, at man skal være bekymret. Udenrigsministeriet er vores primære guider, og vi håber, at man vil komme frem med nogle mere regionale rejsevejledninger, så man kan slå ned på specifikke områder. Vi har ingen intentioner om at diskutere med rektorerne, og det står dem frit for at stå med deres udmeldinger. Men de kan stole på, at vi gør alt, der står i vores magt for at passe på inden for de retningslinjer, som vi har fået. Hvis vi på nogen måde er i risiko for at have negative indvirkning på smittetrykket, kommer vi ikke til at gennemføre skituren," siger han.

