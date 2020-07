Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er villig til at give Gentofte Kommune større spillerum i forhold til at hente tabte tilskud efter udligningsreformen hjem via skatten. Foto: Ritzau Scanpix

Regeringen vil lempe på regning til Gentofte

På Gentofte Rådhus er regningen til kommunen efter udligningsreformen opgjort til 541 millioner kroner, som skal spares eller indkræves fra næste år. Men nu er regeringen klar til at give rabat

Villabyerne - 08. juli 2020 kl. 11:45 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis andre kommuner ikke sætter deres skat maksimalt op inden for den ramme, KL og regeringen har vedtaget, så kan Gentofte få lov til at hæve skatten for at hente de tabte tilskud ind, selvom de hidtil ikke har været regnet ind som tab i udligningsreformen.

Det er budskabet fra social­- og indenrigsministeren i et brev til borgmesteren.

"Regeringen har lyttet til det ønske, der har været om yderligere fleksibilitet i skatteudskrivningen for 2021 for at tage højde for overgangen ved udløbet af de tidligere overgangsordninger," skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), og forklarer, at der nu er fremsat et ændringsforslag om et øget spillerum for skatteudskrivning, som Hans Toft og en række andre borgmestre i hovedstadsregionen har bedt om.

"Forslaget indebærer, at såfremt rammen til skatteforhøjelser på 430 mio. kr. i 2021 ikke udnyttes fuldt ud, vil en sådan uudnyttet ramme kunne prioriteres til yderligere skatteforhøjelser i de kommuner, der foruden de største tab på udligningsreformen har de største tab som følge af de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende udligning, der udløber i 2021."

Håndsrækning Det udspil er rigtig gode nyheder for kommunen, siger redaktør for NB Økonomi Arne Ullum:

"Det er en betydelig håndsrækning til Gentofte."

Arne Ullum har fulgt udligningsreformen og talkrigen mellem ministerium og kommuner tæt, og han ser det som ganske realistisk, at Gentofte får øget spillerum til at hente de tabte penge hjem på skatten, uden at der skal betales strafsanktioner til staten for skattehoppet:

"Det er en udbredt opfattelse, at hverken Københavns Kommune eller Aarhus Kommune vil hæve skatten efter udligningsreformen, og det efterlader et betydeligt rum for en kommune som Gentofte til at gøre det," udtaler Arne Ullum til Villabyerne.

Der er blevet lyttet Gentoftes 1. viceborgmester Søren Heisel (S) glæder sig over, at Gentofte ser ud til at få medhold i sin appel om ikke at skulle betale ekstra sanktioner ved at inddrive tabte tilskud og øget udligning i skat, så der ikke skal spares på velfærden:

"Men jeg vil gerne se den endelig lovændring, før jeg udtaler mig mere detaljeret," siger han til Villabyerne.

"Det glæder mig dog, at det ser ud til, at Socialdemokraterne har lyttet til os, for den skattestigning vi var ude i med de seneste beregninger var helt urimelig i forhold til almindelige skatteborgere i Gentofte."

Udsigt til rabat Morten Løkkegaard, Venstres medlem af Kommunalbestyrelsen, er også glad for nyheden:

"Udligningsreformen er generelt stadig meget dyr for Gentofte Kommune. Men når det er sagt, så er det godt, at der nu er udsigt til en større rabat, end vi hidtil har regnet med," siger Morten Løkkegaard og tilføjer:

"Venstre har arbejdet hårdt på at få Socialdemokratiet til at revurdere den urimelige skattestraf, vi stod til at skulle betale. Så nu må vi vente og se, om Gentoftes ansøgning fører til det håbede resultat."

Skatten stiger Borgmester Hans Toft kalder fortsat udlignings-regningen "uhyrlig høj". Med den pt. gældende lov beløber udgiften for Gentofte-borgerne sig til 376 millioner kr. i tabte tilskud og øget udligning plus 165 millioner kr. i øget udligning ved skatteforhøjelse. En samlet regning på 541 millioner kr., som Hans Toft estimerer vil svare til en forventet skattestigning på 2 procentpoint.

Borgmester Hans Toft vil nu søge om tilladelse til en skatteforhøjelse, så skattestraffen bliver mindst mulig, som han skriver til Villabyerne. Ansøgningsfristen er 20. august.

EFTER UDLIGNINGSREFORMEN Gentofte mister i 2021:

164 millioner i øget udligning om året

160 millioner kroner i tilskud til udlændinge og ældre

52 millioner i tilskud vedrørende befolkningsudvikling

Samlet tab: 376 millioner kroner ekskl. mulig øget udligning for skattehop (pt. estimeret til 160 millioner jf. gældende lov)