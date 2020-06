Se billedserie Anette Brock træner pilates på reformerbænke i Skovshoved Havn, hvor House of Pilates er flyttet ned og bliver hele sommeren. Foto: Gry Brøndum

"Reformer" i havnen: Fra bækkenbund til havbund

Livet i Skovshoved Havn har fået endnu en facet, efter House of Pilates har transporteret deres reformerbænke ned til et bådskur ved Yachtværftet, så man nu kan træne pilates i maritime omgivelser

Villabyerne - 27. juni 2020 kl. 10:49 Af Gry Brøndum

Over mig er himlen blå. Højt oppe svæver en havmåge. Der dufter let af salt fra havet. Oppe på vejen går en børnehave forbi, og de små børn peger og pludrer. Jeg hører lyden af nogen, der svejser eller skærer noget på Skovshoved Yachtværftet.

Man ville nok gætte på, at jeg lå på en badebro, men det gør jeg ikke. Jeg er ved at opdage, hvad en reformerbænk, med fjedre og tove og noprede bolde i en kurv ved siden af, kan gøre ved min smidighed i kroppen.

"Du skal aktivere din bækkenbund på en udånding," siger træneren Lotta Steuch fra House of Pilates. Hun kan godt se, at mine mavemuskler nok stadig er temmelig delte efter min tvillingegraviditet for år og dag siden, så jeg anstrenger mig for at få styr på både vejrtrækning og muskler i mellemgulvet samtidig. En øvelse tager en anden:

Fra nød til lyst Jeg strækker benene ud, så jeg står på tæer som en balletdanser. Min overkrop fra bækken til isse glider på vognen under mig. Det føles på en måde, som at være ude at ro. Over mig er himlen blå, og solen skinner gavmildt. Lotta fortæller om én af de ansatte på værftet, der ofte kommer forbi det lille udendørs studio, der netop er opstået hernede mellem bådskurene:

Det er corona-nedlukningen, der har fået pilates-lærer gennem godt fem år Lotta Steuch til at flytte sine dyre reformer-bænke ned på havnen og opstarte træning efter tilmelding som et alternativ til House of Pilates' lille studio på Ordrup Torv.

Her har hun stadig kunder, der kommer til privat træning, men flere kommer også på holdene i havnen, og selvom ideen blev født af nød, så er den nu drevet af lyst:

"Det har givet mig mulighed for at gentænke, hvilken virksomhed jeg har," fortæller Lotta, der brænder for at formidle vejen til "den gode sunde bevægelse", som løsner op for al den stivhed og smerte, vi kan bære rundt på, når alder, stress og spændinger låser os fast.

Forebyg skader Den udendørs træning foregår i en solbeskinnet korridor mellem to bådeskure ud for den gamle kano- og kajakbutik, hvor man kan parkere lige uden for på Kystvejen ved havnen. På den måde kan man træne relativt ugeneret i det maritime miljø. "Only the sky is the limit," tænker jeg på den rullende briks med sved på panden.

Anette Brock bevæger sig en del mere hjemmevant på reformerbænken denne tirsdag formiddag. Hun er pensioneret sygeplejerske og træner fast hos Lotta:

"Det er fantastisk at træne i frisk luft ved havet," siger Anette og fortæller, at hun udover reformer/pilates træningen, er morgenbader året rundt og elsker at spille golf:

"Jeg er meget fysisk aktiv. Jeg fik en hofteoperation for et år siden, men jeg var i god form inden, så efter to måneder var jeg ude på golfbanen igen og spille 18 huller," fortæller hun, efter hun med imponerende lethed har udført en rullende lændestrækkende øvelse med ben og lænd i vejret på reformeren, støttet af Lotta Steuch, der sikrer at vores bevægelser er gode:

"Da nedlukningen først gik i gang, så gik jeg bare og så på de her reformere og tænkte: Hvorfor skal de bare stå der? Hvis man kan tage dem ind og ud på La Santa Sport, så kan man vel også her?"

Havbad Da Lotta Steuch kendte udendørsmadstedet Halvgodt på havnen, fik hun hurtigt etableret kontakt til ham og havnefogeden og Yachtværftet, som tilbød hende at låne det gamle bådhus, nu hvor bådene er på vandet. Og så blev reformerne kørt til Skovshoved i en trailer:

"Det er en fantastisk kommune, vi bor i, hvor man kan rykke så hurtigt på en idé som den her," siger hun begejstret og glæder sig over, at Skovshoved Hotel nu har sat hendes træning, som man kan melde sig til fra gang til gang, på gæsternes aktivitetsliste.

Så kan de gå lige over Kystvejen, træne i havnen og bade i Øresund. Selv går jeg svedig gennem værftet og Halvgodt til den sydlige badebro, hvor det summer af sommerliv og hopper i havet fra den sydlige badebro.

Om pilatestræningen kan blive en fast del af havnens liv, svæver pt. lidt i det uvisse. Havnefoged Jesper Tjott ved ikke, om den midlertidige tilladelse til reformer på havnen givet i anledning af corona-smitten kan fortsætte på ubestemt tid: "Men jeg kunne godt forestille mig, at man organiserede træningen i havnen mere, som man gør med pilatestræningen, for borgerne bruger i forvejen området til træning udover sejlads," siger han til Villabyerne: "Det gør jo ikke noget, at vi er en mangfoldig havn, det er jo et rekreativt område for borgerne."