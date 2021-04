Østre Landsret har ophævet et referatforbud fra sagen mod travmanden, der kører for tiden ved Retten i Lyngby. Dermed kan Villabyerne igen dække sagen. Foto: Britt Nielsen

Referatforbud ophævet: Det er voldtægtstiltalt travmand sigtet for

Østre Landsret finder ikke, at der er grundlag for at have referatforbud i sagen mod en tiltalt travmand, der kører for tiden i Retten i Lyngby. Dermed kan Villabyerne igen dække sagen.

Villabyerne - 08. april 2021 kl. 05:52 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

På anklagebænken i Retten i Lyngby sidder en 56-årig mand fra Charlottenlund tiltalt for seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelser, forsøg på voldtægt, voldtægt og grov vold.

Manden har en tilknytning til Charlottenlund Travbane, og det er angiveligt her, at flere af de seksuelle forbrydelser er begået. Ifølge hans forsvarer, Christian Kirk Zøllner, er hans klient en mand med mange damer.

"Det har været unge kvinder og ofte dobbeltbookninger. Der har været rygter på Charlottenlund Travbane på grund af den livsstil. Ja, min klient har været fremme i skoene og har haft mange damer, men det gør ikke, at der er begået noget kriminelt," sagde Christian Kirk Zøllner under det første retsmøde 2. marts ved Retten i Lyngby.

Og det var netop alle de damebekendtskaber, der fik forsvareren til at ønske et referatforbud. Der skulle ifølge Christian Kirk Zøllner være oprettet en Facebook-gruppe med 50 kvinder, der skulle vidne i sagen, og i gruppen have udlagt deres forklaringer til politiet for hinanden. Christian Kirk Zøllner mente, at med pressens referat af forklaringerne i retten, kunne kvinderne fortsætte den praksis. Anklagemyndigheden indvilligede i at nedlægge referatforbud, indtil vidnerne var afhørt, men at pressen gerne måtte være til stede og skrive om sagen efter forklaringerne var afgivet. Efter en halv times votering valgte dommeren og de to domsmænd at nedlægge referatforbud.

Mørklægning af sagen Både Ekstra Bladet og Villabyerne var til stede i retten og valgte sammen at kære afgørelsen til Østre Landsret.

"Vores argument er, at hensynet til de forurettede i sagen kan varetages alene ved de nedlagte navneforbud samt dørlukning under de forurettedes forklaringer. Hvis vi ikke får adgang til procedurer og dom, mener vi, at der er tale om en fuldstændig mørklægning af en sag, der åbenlyst har offentlighedens interesse," sagde Villabyernes redaktør, Jesper Bjørn Larsen, efter rettens nedlæggelse af referatforbud.

31. marts holdt Østre Landsret møde. Her blev tre dommere enige om at ophæve byrettens referatforbud.

"Landsretten finder, at der i sagen ikke er oplyst sådanne konkrete omstændigheder, som taler for, at offentlig gengivelse af forhandlingen må antages at ville kunne skade sagens oplysning jf.retsplejelovens paragraf 30, nr. 3. Landsretten ændrer derfor byrettens kendelse, således, at det nedlagte referatforbud ophæves".

Anklageskriftet I april 2020 blev en 55-årig mand fra Charlottenlund sigtet og varetægtsfængslet for grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Manden har tilknytning til Charlottenlund Travbane, hvor flere af de seksuelle forbrydelser angiveligt er begået.

I perioden fra 1. juli 2019 til 20. december 2019 er han tiltalt for at have udnyttet en dengang 17-årig psykisk sårbar pige, som han var mentor og træner for. På næsten daglig basis har han ifølge anklageskriftet befølt pigens bryster, baller og kønsdele og har angiveligt mindst 70 gange stukket en finger op i pigen og tungekysset hende. Han er også tiltalt for to voldtægtsforsøg mod samme pige, der begge fandt sted under et ophold på et parisisk hotel. Da den lamslåede pige stivnede i kroppen, kunne han ikke gennemføre et samleje, men i stedet fortsatte han på anden vis indtil udløsning.

I efteråret 2014 og i sommeren 2015 skal han angiveligt have krænket en piges blufærdighed, som på det tidspunkt var under 15 år og i praktikophold ved Charlottenlund Travbane. Angiveligt skulle han have klappet hende i numsen og strøget sin hånd ned langs hendes ryg og videre ned til numsen, samt nulret pigens numse, arme og ryg.

Det fremgår af anklageskriftet, at den 56-årige mand også er tiltalt for en lang række tilfælde af vold og grov vold mod kvinder. Han blev dog på første retsmøde i sagen frifundet for fire af tiltalepunkterne på grund af forældelse, da hændelserne ligger mellem 10 og 20 år tilbage i tiden.

Manden er dog stadig tiltalt for grov vold, det der hedder legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Blandt andet skulle han i 2011 have kastet en mobiltelefon i ansigtet på en kvinde på en meter afstand, og i 2011 have slået kvinden med en fem liters vitamindunk fyldt med småsten.

Han er også tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til en kvinde, så hun pådrog sig skader på det ene håndled, og for at kaste en genstand i hovedet på hende og tage kvælertag på hende, mens deres fælles barn var til stede.

