Red Barnet har brug for indsamlere: "Coronapandemien har berørt os alle, men rammer verdens udsatte børn særligt hårdt"

"Coronapandemien har berørt os alle, men krisen rammer verdens udsatte børn særligt hårdt. Kampen mod virussen trækker ressourcer væk fra for eksempel livsvigtige vaccineprogrammer, og det kan ifølge FN koste 6.000 børn livet hver dag. Langt flere vil som konsekvens af den økonomiske krise blive presset ud i fattigdom og sult, og nogle vil ende med at skifte skolen ud med et arbejde eller et børneægteskab," skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

Indsamlingen

For at begrænse risikoen for smittespredning af corona er årets landsindsamling kontantløs. Det betyder, at årets indsamlere kun skal tage imod donationer via MobilePay og sms. Donationerne sendes direkte til Red Barnet. Viden om, hvor meget de har samlet ind, kan indsamlerne heldigvis stadig få igennem de sms'er, der tikker ind på deres telefoner, som turen skrider frem.