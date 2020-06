Se billedserie Razan Haugaard er lykkelig for, at hun havnede i Danmark. Foto: Helene Holm Stolle

Razan brød ud af tvangsægteskab og skabte sit eget liv i Danmark

Den irakiske pige Razan var kun lige blevet teenager, da hun blev giftet bort til en meget ældre kurdisk frihedskæmper. Få år efter måtte parret flygte fra Saddam Husseins regime, og som 17-årig kom Razan til Danmark med to små børn på armen. Her oplevede hun, at kvinder har frihed til at vælge deres eget liv. I dag bor hun i Hellerup og er netop nu aktuel med bogen ’Det er kvinder som mig, de kalder ofre’, hvor hun fortæller sin historie

Man mærker straks livsglæden, da Razan Haugaard tager imod i døren til Hellerup-lejligheden en formiddag midt under coronakrisen.

Smilet er stort, øjnene stråler, og der dufter af frisklavet kaffe, som hun hurtigt skænker op i to keramikkopper, inden hun fortsætter med at lave et par sandwich til sine yngste børn, Luca og Salina, der begge er hjemme og har onlineundersvisning.

På bordet ligger nogle eksemplarer af den bog, som Razan Haugaard netop har fået udgivet sammen med journalist Dorte Hygum Sørensen.

Hun kigger stolt på den og retter derefter blikket ud på det store syrentræ, der breder sin krone ud foran køkkenvinduet.

"Det har været en form for terapi for mig at få den skrevet. På en eller anden måde har jeg sluttet fred med min fortid og alt det, der både har formet mig, men som samtidig også har ligget i mig som en enorm vrede og ulykkelighed," fortæller hun.

"Vreden har især været rettet mod min mor, for hvordan kunne hun finde på at gifte mig bort så ung? Jeg var jo selv et barn - også da jeg blev mor ret kort tid efter," lyder det fra Razan Haugaard.

Den lange rejse For at forstå de følelser, der har raset i Razan Haugaard, skal vi tilbage til hendes barndom i Irak. I byen Sulaimania vokser hun op som lillesøster i en stor børneflok, og det står på ingen måde skrevet i stjernerne, at hun vil komme til at bo midt i Hellerup tæt på Strandvejen. Og heller ikke, at hun vil komme til at stå i spidsen for nogle af de mest succesfulde integrationsprojekter i Danmark.

Men med mod, en stor fightervilje, livsglæde og et overlevelsesinstinkt, som de fleste kun kan drømme om, har Razan Haugaard skabt vejen selv - en historie, hun fortæller i den bog, der ligger foran hende på køkkenbordet, 'Det er kvinder som mig, de kalder ofre'.

Razan er kun lige blevet teenager, da hun bliver giftet bort til en meget ældre mand, der er kurdisk frihedskæmper.

Brylluppet fejres traditionelt med en stor fest - også selvom det er en stedfortræder for sin kommende mand, Razan fejres med, for som leder af de kurdiske frihedskæmpere er det for farligt for Razans mand at komme til byen.

Dagen efter brylluppet bliver Razan kørt langt op i bjergene, hvor frihedskæmperne skjuler sig.

"Vi kørte afsted i nogle store firhjulstrækkere, og da vi var kommet langt op i bjergene, skød de op i luften med deres maskingeværer for at fejre brylluppet. Jeg var rædselsslagen," fortæller Razan Haugaard, der blev mor første gang, inden hun fyldte 14, og samtidig lærte at skyde med både pistoler og geværer.

Tilfældigt til Danmark Saddam Hussein intensiverer i årene efter brylluppet jagten på kurderne, og Razans mand beslutter, at de må flygte fra deres hjem og til fods over bjergene sætte kurs mod Iran.

Razan Haugaard arbejder som projektleder i Fonden for Socialt Ansvar, hvor hun står i spidsen for at integrere flygtninge- og indvandrerkvinder i det danske samfund.

Derfra skal menneske­smuglere sørge for, at parret kommer videre til Sverige, hvor Razans mand har familie. Men sådan kommer det ikke til at gå, for rejsen slutter i Danmark, da lille Kani på et par år løber væk fra sin mor i Københavns Lufthavn og lige ind i armene på et par betjente.

Da er Razan 17 år, og udover lille Kani har hun sønnen Kardo, der stadig er spæd, på armen, da hun og hendes mand bliver ført til Sandholmlejren.

"Jeg var overrasket over al den hjælp, vi blev mødt af i Danmark og særligt danskernes åbenhed og varme. Det oplevede jeg især, da vi fik en bolig i Nykøbing Falster," siger Razan Haugaard, der hurtigt bliver vild med sit nye liv i Danmark, som hun kalder mulighedernes land.

"Jeg havde altid elsket at gå i skole, og nu kunne jeg det igen. Det var virkelig fantastisk."

Bryder ud af ægteskab I sine første år i sit nye hjemland knokler hun med at lære det danske sprog - både via sprogskolen og ved at låne danske bøger på biblioteket, som hun læser ved hjælp af en ordbog.

"Jeg kunne ingenting, så jeg måtte slå hvert et ord op," griner hun.

Mens Razan hurtigt falder til i det danske samfund, lærer sproget, uddanner sig og får arbejde, er det sværere for hendes mand, og det giver problemer i ægteskabet - især da sønnen Kardo får leukæmi, og det er Razan, der kan kommunikere med lægerne.

Problemerne vokser, og Razan bryder ud af ægteskabet. Mens hun står alene med to små børn, balancerer hun på en knivsæg mellem glæden ved at kunne klare sig selv og frygten for repressalier.

"Men under det hele mærkede jeg en ufattelig stor opbakning fra den danske omgangskreds, jeg havde fået skabt via mit arbejde og ikke mindst børnenes lærere i skolen. Det gav mig troen på, at det hele nok skulle gå," fortæller Razan Haugaard, der senere gifter sig igen - denne gang med en dansk mand - og får endnu en søn og en datter.

Men selvom der denne gang virkelig er tale om kærlighed, holder ægteskabet ikke.

Viser vejen Med to skilsmisser bag sig har Razan Haugaard trådt en vej, som ikke mange andre indvandrerkvinder gør. Alligevel nyder hun stor respekt blandt de grupper af netop indvandrerkvinder, som hun i dag som projektleder i Fonden for Socialt Ansvar står i spidsen for og hjælper med at blive integreret i det danske samfund.

"Jeg bruger mig selv og min historie meget i mit arbejde med kvinderne. De kan se, at man kan opnå noget, selvom det hele måske ser sort ud. Samtidig møder jeg dem også med respekt i forhold til deres kultur og tro ved at spørge ind til dem, for derefter at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ting, de holder fast i. Eksempelvis når kvinderne ikke vil tage et arbejde et sted, hvor der sælges alkohol, fordi de ifølge islam ikke må røre alkohol.

"I sådan et tilfælde sætter jeg spørgsmålstegn ved deres fortolkning af det, der står i Koranen. Jeg accepterer, at de ikke vil røre alkohol, og at det kan være meget fornuftigt, men hvorfor i alverden kan de ikke røre flasken. Det er jo ikke det samme som at røre selve alkoholen, og dermed er det ikke en synd," forklarer Razan, der ikke kan skjule en vis stolthed over de mange indvandrerkvinder, hun hjælper ud på det danske arbejdsmarked via projekterne i Fonden for Socialt Ansvar.

"Vi lykkes med projekterne, når indvandrerkvinderne forstår, at de her har frihed til at skabe deres eget liv og når vi samtidig med det skaber værdi for det danske samfund," lyder det tænksomt fra Razan Haugaard, der bliver stille et øjeblik, inden hun siger:

"Jeg er taknemmelig hver dag, fordi jeg endte i Danmark."