Rasmus Jarlov (K) på Christiansborg er bekymret for Gentoftes økonomi med udsigt til den nye Robin Hood model for udligning fra regeringen

Rasmus Jarlov (K): "Det ser skidt ud for Gentofte"

”Gentofte skal betale 291 millioner kroner ekstra om året. Det svarer til lige knap 4.000 pr borger oveni de 43.000 kroner man allerede betaler per borger,” fortæller Rasmus Jarlov, der i dag har været til møde i Finansministeriet og er blevet klogere på regeringens udspil om udligning.

Villabyerne - 31. januar 2020 kl. 17:26 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Det kan komme til at betyde dårligere plejehjem, daginstitutioner og folkeskoler i Gentofte,” siger Rasmus Jarlov, der ikke lægger skjul på at det er pest eller kolera, Gentofte kan vælge imellem, når kommunalbestyrelsen skal til at tage stilling til, hvor pengene til den øgede udligning skal hentes ind: Enten via skattestigninger eller dårligere velfærd: ”Med det her forslag skal en almindelig Gentofte familie på mor, far og to børn hvert år betale for en mellemstor bil til en familie i en anden kommune,” siger Rasmus Jarlov (K), der mener at billedet af Gentofte som kommunen med landets bredeste skuldre i forhold til økonomi er misvisende: ”Det er ikke rigtigt, at der er flere penge i kommunekassen i Gentofte sammenlignet med andre steder, når vi allerede betaler 3,3 milliarder.”

Forsker: Folk vælger skatten På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DJMX er kommunalforsker gennem 25 år Roger Buch enig med Rasmus Jarlov (K) i konsekvenserne for Gentofte: Hvis det bliver vedtaget skal kommunalpolitikerne tage stilling til, om de skal hæve kommuneskatten, skære i velfærden eller justere på brugerbetalingen: ”De fleste danskere siger, når vi undersøger det her, at de hellere vil betale lidt mere på skatten end gå ned i serviceniveau. Og Gentofte er jo i forvejen ikke en kommune med et højt skattetryk,” siger Roger Buch: ”Det vil komme til at koste den enkelte borger nogle penge hver måned, men det vil jo ikke være en uoverstigelig byrde for langt de fleste i Gentofte med en udgift på omkring 375 kroner mere om måneden.”

Udligning er nødvendig Roger Buch ser ofte debatten om udligning udspille sig som en talkrig, hvor folk hurtigt kommer til at føle sig snydt: ”Men det her handler jo ikke om tal men om et samfund, der hele tiden udvikler sig, så vi skal fordele midlerne alt efter borgernes betalingsevne og borgernes behov for hjælp,” forklarer Roger Buch: ”Vi har flere ældre år for år. Vi har folk, der klumper sig sammen i storbyer. Og de to megatrends gør, at vi bliver nødt til at justere hele tiden kommunerne imellem." ”Når vi får mange ældre er det jo ikke bare et problem som hver enkelt kommune selv må løse; det må vi løfte samlet,” siger Roger Buch. Og selv det regnestykke er kompliceret, for det er ikke uvæsentligt hvilke typer af ældre, der bor i en kommune: ”Har man for eksempel højtuddannede og højtlønnede borgere, så har de generelt set et bedre helbred, når de bliver ældre, end folk i den modsatte ende af de skalaer, og har derfor mindre brug for hjælp fra det offentlige.”