Ramt af en hel bølge af indbrud

I de to uger op til og efter påske har der været anmeldt 36 indbrud i Gentofte. Alene i den forgangne weekend modtog Nordsjællands Politi 13 anmeldelser

15. april 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Hjemturen fra påskeferien var for mange Gentofte-borgere en blandet fornøjelse. For de kom hjem til en villa, rækkehus eller lejlighed, der var ribbet for smykker, kontanter og andre koster.

Efter en lang periode med meget moderate indbrudstal, formentlig på grund af coronakrisen og de mange hjemmearbejdende borgere, skete der en heftig opblussen af indbrud omkring påsken. I de to seneste uger har Nordsjællands Politi modtaget ikke færre end 36 anmeldelser om indbrud i Gentofte, 13 af dem blev anmeldt mandag.

"Det er på ingen måde usædvanligt, at der sker en opblussen i påskeferien, men det er nok til, at vores alarmklokker ringer. Vi kan se, at mange af indbruddene er begået i området omkring Hellerup Station, og at tyvene er gået efter let omsættelige ting, der hurtigt kan bæres væk. Det vil sige primært kontanter og smykker, ikke så meget designermøbler. Torsdag gik vi ud med otte mand i en målrettet aktion, men vi fik desværre ikke fat i nogle af tyvene," siger politikommissær Henrik Sejr fra Nordsjællands Politi, der har en mistanke om, hvem der står bag de mange indbrud i de seneste uger.

"Vi har en hypotese om, at det er de udenlandske tyvebander, der har været på spil. Så jeg kan kun opfordre folk til at holde øje med alle afvigelser fra normaltilstanden på vejen."

Når man screener de mange indbrudsanmeldelser, går det meget ofte igen, at tyven har brugt en stige til at komme ind på førstesalen af en villa. Og det er der en særlig grund til, forklarer politikommissær Henrik Sejr.

"De fleste har efterhånden installeret tyverialarmer, som de slår til om natten. Men de fleste slår dem fra på førstesalen, så de kan gå på toilettet uden at udløse dem. Det ved tyvene, så derfor er førstesalen et mål for dem. Og det er derfor, at det er en rigtig god idé at låse sin stige inde i redskabsrummet. Hvis den hænger på et plankeværk eller en gavl, så sæt en kæde på den," råder han.

Nordsjællands Politi råder også til, at man sørger for at låse sit redskabsskur, så tyven ikke kan få fat i f.eks. en skrutrækker eller koben.

Ifølge Henrik Sejr er stigningen i indbrud omkring påskeferien et fænomen, der går igen i hele politikredsen, ikke kun i Gentofte, men han ser også allerede en klar tendens til, at indbruddene løjer af igen.