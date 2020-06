Rædselsfuld og smuk fortalt rejse i Holocausts fodspor

Se billedserie Jonathan Safran Foer er amerikaner af jødisk herkomst og forfatter til en række romaner. Pressefoto

Villabyerne - 20. juni 2020 kl. 11:26 Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt oplyses ikke i denne forunderlige debutroman af New Yorker-forfatteren Jonathan Safran Foer. Og måske er det en af grundene til, at den er så god. Romanen lyser op på den litterære stjernehimmel og er i mine øjne Foers stærkeste og mest uafrystelige værk.

At åbne denne roman om Holocausts rædsler, hvis omslag er klædt i hvepsefarver, er som at blive klædt af til skindet. Som at få en projektør drejet ind ansigtet. Alligevel er der hele tiden noget, der forbliver lukket og lades tilbage i mørket.

Guide for ung amerikaner

Den 20-årige ukrainer Alexander Perkhov bliver, gennem sin fars fallerede rejsefirma Historiske ture, sat til at være oversætter og guide for en ung amerikaner ved navn Jonathan Safran Foer.

Jonfen, som han straks bliver kaldt, er kommet til Lvov med et gammelt fotografi i hånden for at søge efter bysamfundet Trachimbrod og den kvinde, som reddede hans morfar fra nazisterne.

I et vrag af en bil og med Alex' mavesure, halvblinde og narkoleptiske farfar som chauffør, og dennes førerhund Sammy Davis Junior, rejser de rundt for at opspore kvinden på fotografiet.

Rejsen beskrives af Alex på et gennemført gebrokkent engelsk, han har lært sig ved hjælp af en håbløst forældet synonymordbog, som ikke blot åbner helt ny sider af sproget, men ligefrem skaber selve bogens vanvittigt humoristiske klangbund.

Et grusomt endeligt

Parallelt hører vi Jonathan Safran Foers (fiktionaliserede?) beretning om Trachimbrod, en bykrønike, som begynder i 1791, hvor byen får sit navn, og ender i 1941, da nazisterne på grusomste vis tilintetgør byen og de fleste af dens indbyggere.

Alle disse spor flettes til sidst sammen i et krydspunkt, som får afgørende betydning for alle personerne, og som løfter denne rædselsfuldt smukt fortalte historie op på et niveau, der med forfatterinden Joyce Carol Oates ord "knuser dit hjerte".

Jonathan Safran Foer er en amerikansk forfatter, der er født i 1977 i Washington D.C. Han er bedst kendt for sine romaner 'Alt bliver oplyst' og 'Ekstremt højt og utrolig tæt på'.

I 2010 udkom 'Om at spise dyr' på dansk og senest 'Vi er vejret'.

Jonathan Safran Foer, der er af jødisk herkomst, har en universitetsgrad i filosofi fra Princeton University.