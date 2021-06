Det bliver de her seks radikale politikere, der udgør toppen af listen i Gentofte. Pressefoto

Radikale har toppen af listen klar

Radikale Venstre, der tidligere på året genvalgte Kristine Kryger som deres spidskandidat, har nu sat yderligere fem kandidater på opstillingslisten

Villabyerne - 05. juni 2021

Gentofte-borgerne får som ventet chancen for at sætte deres kryds ud for den ældste datter til Farums tidligere bykonge, Peter Brixtofte, ved kommunalvalget til november.

Marie Magne Brixtofte er nummer tre på den radikale liste, som blev vedtaget forleden på et opstillingsmøde.

De øverste seks navne ud for liste B bliver Kristine Kryger, Ane Palsberg, Marie Magne Brixtofte, Razan Haugaard, Kasper Brejnholt Bak og Anders Hartzen.

"Vi stiller med et meget stærkt team, der matcher hinandens kompetencer og interesser rigtig godt. Vi glæder os til at fortælle borgerne mere om vores mærkesager og visioner for Gentofte Kommune og vil senere på året offentliggøre flere navne på vores opstillingsliste," siger Martin Iversen, formand for Radikale Venstre i Gentofte, i en pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse udtaler spidskandidat Kristine Kryger:

"Jeg glæder mig over at få følgeskab på opstillingsliste til kommunalvalget af disse kompetente og engagerede mennesker. Jeg glæder mig enormt, og nok særligt, fordi jeg ved, at de alle brænder for at gøre en positiv forskel i Gentofte og rent faktisk vil kunne gøre det." jbl

