Radikale har fundet sin spidskandidat

- I dag er jeg lykkelig. Jeg fik fuld opbakning til at stå i spidsen for den radikale liste og til at blive holdkaptajn på en forhåbentlig mangfoldig og stor gruppe i kommunalbestyrelsen efter valget. Jeg vil kæmpe for radikale mandater med alt, hvad jeg har, og jeg vil arbejde for, at vi går til valg som en liste, hvor alle synger med sit næb, men der aldrig er tvivl om at vi sammen kan udrette god sammenhængende politik til gavn for borgerne, skriver Kristine Kryger på sin facebookside.