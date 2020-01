"Det har været et absurd forløb, som reelt kan føres tilbage til , at borgmesteren, sammen med sit budgetflertal, blev fornærmet over, at au pairs og expats blev taget ud i fordelingsnøglen af flygtninge mellem Danmarks kommuner," siger Jeanne Toxværd fra Enhedslisten, der her er fotograferet i netop Charlottenlund Slotshave. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Q&A med Jeanne Toxværd: Vi har på intet tidspunkt bakket op om, at der skal indrettes ungdomsboliger i de nævnte bygninger

Jeanne Toxværd, i hvor høj grad ønsker Enhedslisten, at der bliver indrettet cirka 50 ungdoms- eller kollegieboliger i Charlottenlund Slotshave, nærmere bestemt i Kavalergården, Vognporten, Maskinhuset, Bilharziosebygningen og Mandskabsbygningen? Hvorfor? "Enhedslisten har på intet tidspunkt bakket op om, at der skal indrettes ungdomsboliger i de nævnte bygninger i Charlottenlund Slotshave. Det har været et absurd forløb, som reelt kan føres tilbage til, at borgmesteren, sammen med sit budgetflertal, blev fornærmet over, at au-pairs og ex-pats blev taget ud i fordelingsnøglen af flygtninge mellem Danmarks kommuner."

Hvad vil det koste at omdanne Kavalergården, Vognporten, Maskinhuset, Bilharziosebygningen og Mandskabsbygningen til ungdoms- og kollegieboliger? "Det vil blive ualmindelig dyrt! Skal bygningerne istandsættes og moderniseres til små tidssvarende ungdomsboliger, vil det være vanskeligt at betale for en almindelig studerende, der modtager S.U. Det er værd at være opmærksom på, at området er en del af Danmarks kulturarv, og indretning af tidssvarende boli-ger i de bevaringsværdige bygninger vil ændre både bygninger og udtrykket i området – for altid!"

I det tilfælde, at Gentofte Kommune vinder den kommende retssag – og Slots- og Kulturstyrelsen bliver tvunget til at opsige sine nuværende lejere af de fem bygninger – hvem bør det så påhvile at omdanne bygningerne til ungdoms- og kollegieboliger?





"Jeg kan ikke forestille mig, at Gentofte Kommune vinder den kommende retssag. Formelt set vil det være ejeren af bygningerne, der så ville skulle stå for istandsættelse af tidssvarende ungdomsboliger. Det betyder, at Gentofte Kommune dermed påfører staten udgifter til en dyr og meningsløs ombygning af bevaringsværdige bygninger.

Gentofte Kommune har haft den samme borgmester i over et kvart århundrede, der har forsømt at udvide og udbygge almene boliger, herunder ungdomsboliger, og det virker lige så absurd, at borgmesteren fastholder en tvist om ungdomsboliger i bygningerne ved Charlottenlund Slot, som når Trump forestiller sig at kunne købe Grønland."