Psykolog: "Vi bliver kastet ind i sænket tempo"

Coronakrisen stresstester vores parforhold, når børn og fritid rykker hjem. Men hvad gør man for at styrke relationerne, når vi begynder at gå hinanden på nerverne? Psykolog og parterapeut Rasmus Villum Olsen har nogle bud

PARFORHOLD "Vi er i en undtagelsestilstand, som vi ikke ved, hvornår ender. Det giver et øget pres på vores forhold, fordi det vækker sider i os, som kan være vanskelige for partneren at give plads til," siger Rasmus Villum Olsen, der har arbejdet en del med kræftpatienter og ved, hvad det gør ved relationerne, når en voldsom krise flytter ind i vores liv.

"Nogen har brug for at tale om bekymringer hele tiden, mens andre har brug for at trække sig. Samtidig er vores dagligdags rytme med at mødes og skilles væk," fortæller psykologen. Og derfor er det helt naturligt, at vi kommer til at gå hinanden på nerverne.

Det kan kalde på, at vi forsøger at finde nogle nye faste rammer for dagligdagen, der kan skabe trivsel:

"Vores hjerner har det bare bedst med forudsigelighed. Jeg arbejder ofte med stressproblematikker. Og når folk er stressede, kan de blive ængstelige og til tider vrede og urimelige, hvilket kan belaste forholdet. Skaber vi et trygt og forudsigeligt miljø, støtter det os i at være den partner, vi gerne vil være for hinanden."

"Et positivt og håbefuldt aspekt ved situationen nu er, at mange deler deres frygt og angst i et omfang, vi sjældent ser, og det gør, at den enkelte ikke føler sig forkert, men at svære og vanskelige følelser kan anerkendes som en legitim respons på voldsomme forandringer," forklarer psykologen, som mener, at vi skal prøve at favne de nye midlertidige vilkår for vores liv:

"Mange af mine klienter siger, at når vi sænker forventningerne, så er vi meget bedre til at møde hinanden mindre kritiske og mere åbent."

"Vi skal ikke forvente af hinanden, at vi bare kan sprudle i denne her situation," siger han og kommer med et konkret eksempel:

"Hvis en rigtig karrieremor eller far lige nu kæmper lidt med at finde sin plads på hjemmearbejdsfronten, så må vi godt være lidt overbærende i forhold til dem."

Alligevel mener Rasmus Villum Olsen, at vi lige nu får foræret en fantastisk mulighed for at styrke vores relationer, hvis vi griber den:

"Vi har hele tiden en bagkant i vores familieliv med arbejde og aktiviteter og ambitioner om at være evigt effektive. Den er der ikke nu for mange. Vi bliver kastet ind i sænket tempo," siger Rasmus Villum Olsen eftertænksomt og henviser til den tyske sociolog Hartmut Rosa, der har skrevet om, hvordan accelerationen i det moderne liv fremmedgør os for hinanden.

"Vi lever faktisk i dag i forvejen et isoleret parallelt liv med hinanden, hvor vi ofte sidder og ser på en skærm frem for at tale sammen, når vi er hjemme. Det er så interessant, at vi både siger, at vi gerne vil nærværet, og når vi så har det, så prøver vi at snige os udenom det," siger parterapeuten:

"Men vi må ikke glemme, at det vigtigste for vores sundhed faktisk er vores relationer: Jo mere styrkede, de bliver nu, jo mere har vi at stå imod med, hvis netop firmaet går ned eller nogen bliver syge," pointerer Rasmus Villum Olsen.