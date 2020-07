Psykisk uligevægtig mand truede flere personer i Gentofte

30-årig mand sigtet for overtrædelse af knivloven

Mandag klokken 11.34 anmeldte en 73-årig mand fra Gentofte, at han på en tur rundt om Gentofte Sø klokken 11 var stødt på en mand, som fremstod truende og psykisk uligevægtig, og som havde en mindre kniv på sig.

Klokken 12.36 anmeldte en 17-årig kvinde fra Gentofte ligeledes, at hun klokken 11.45 nær Gentofte Station var blevet antastet af en mand, som havde fremstået ubehagelig, ligesom han havde fulgt efter hende i et kort stykke tid, imens hun havde prøvet at ryste ham af.