Provsten i Gentofte: Vi er her stadig, hvis nogen har brug for at tale med os

Alle gudstjenester er aflyst på grund af den igangværende corona-krise, indtil videre i de kommende 14 dage.

Det har landets biskopper besluttet på et fællesmøde torsdag.

”Det er en helt usædvanlig situation, vi befinder os i. Jeg kan ikke komme i tanke om en lignende situation, hvor alle landets gudstjenester på den måde er blevet aflyst. Lige som alle andre er vi præster berørte af situationen. Føler os lidt tomme indeni. Men alle skal bidrage til, at smitten ikke spredes, og jeg har ikke oplevet en eneste præst sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i det her skridt,” siger Peter Birch, Gentoftes provst og sognepræst i Hellerup Kirke.

De velkendte kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres, men under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang.

Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Var det ikke bedre med et rent snit, hvor man lukkede kirkerne helt af?

”Især når det gælder begravelser og bisættelser er der nogle praktiske hensyn, der gør, at vi ikke kan sætte det hele i stå. En lille privat dåb kan også sagtens gennemføres uden den store smitterisiko,” siger Peter Birch.

Gentofte Kirkes planlagte drop in-dåb fredag den 20. marts kl. 15-19 er dog blevet aflyst, for der kunne man ikke på forhånd vide, hvor mange, der ville komme.

Alle kirkefunktionærer er sendt hjem som en direkte følge af de nye tiltag fra de danske myndigheders side for at bremse coronavirussens udbredelse, men Peter Birch understreger, at Gentoftes præster fortsat vil være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket.

”Vi lukker ikke ned. Vi er her stadig, hvis nogen har brug for at tale med os. Det er stadig muligt at søge sjælesorg, og jeg vil selv lægge en prædiken ud på min Facebook-profil på søndag. Det forestiller jeg mig, at andre præster også vil gøre,” siger Peter Birch.

Det er altså foreløbig indtil den 29. marts, at alle gudstjenester er aflyst. Men aflysningsperioden kan blive forlænget, følg evt. med i den kirkelige udvikling på folkekirken.dk.