Se billedserie De konservative kandidater til kommunalvalget 2021. Bagerst fra venstre: Per Bruun Andersen, Jesper Kamp Nielsen, Bjarne Skovsbøll, Ann Sophie Friis og Teit Andersen. I midten fra venstre: Michael Fenger, Charlotte Libach, Christina Wex, Christian Eppers, Marianne Bugge Zederkof, Karen Riis Kjølbye og Malene Brandt. Forrest fra venstre: Valdemar Høiris, Britta Riis, Jonas Parello-Plesner, Jesper Marcus og Pia Nyring. Kandidater, som var forhindret i at komme: Katja S. Johansen, Stig Wall, Anton Brüniche-Olsen og Michala Gale Sehested. Foto: Martin Frøland

Send til din ven. X Artiklen: Prominente profiler takker af, mens nye træder frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prominente profiler takker af, mens nye træder frem

Det konservative hold til kommunalvalget er klar. Tunge profiler glimrer ved deres fravær, hvor bl.a. Bente Frimodt-Møller (K), formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ikke genopstiller

Villabyerne - 09. juni 2021 kl. 09:01 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

På et blik ned over listen af konservative kandidater til det kommende kommunalvalg træder mange nye navne frem, men også fraværet af tunge profiler.

Marianne Zangenberg (K), formand for Byplanudvalget, meldte allerede i foråret ud, at hun efter 25 år i kommunalbestyrelsen ikke genopstillede. En anden kvindelig konservativ, som heller ikke længere er at finde på listen, er formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bente Frimodt-Møller, der stopper efter otte år i lokalpolitik.

"Jeg har været utrolig glad for at sidde som formand. Som uddannet sygeplejerske ligger området mit hjerte nær. Men i løbet af de otte år, som jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, er der kommet seks børnebørn til, som jeg gerne vil bruge mere tid sammen med. Og da mit arbejde i en amerikansk medicinalvirksomhed er meget krævende, så har jeg haft svært ved at nå det hele. Dagen er simpelthen ikke lang nok. Hvis jeg ikke havde haft så travlt på mit arbejde, ville jeg gerne have fortsat, da det er så spændende at være i lokalpolitik. Jo mere man kommer ind i det, jo bedre bliver man til det. Man begynder at kende vejene ind i systemet, og man får en tryghed med det," siger Bente Frimodt-Møller.

Hvad har været dine største bedrifter som politiker?

"Listen er lang, så det er svært at vælge. Men det, som har været meget centralt for mig, er, at vi har kunnet fastholde det høje serviceniveau inden for ældre og sundhedssektoren. Mange kommuner skruer ned, når der skal spares, men vi har valgt at lægge stor vægt på at fastholde det høje serviceniveau," siger hun.

"I løbet af de otte år, som jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, er der kommet seks børnebørn til, som jeg gerne vil bruge mere tid sammen med."





Bente Frimodt-Møller (K) Fleksible ambulatorier Bente Frimodt-Møller har i sit virke som formand blandt andet været med til at starte to ambulante sygeplejeklinikker på plejehjemmene Salem og Holmegårdsparken.

"Det har givet en øget fleksibilitet, at borgere, som er visiteret til en hjemmesygeplejerske, selv kan ringe og bestille tid. Så skal de ikke vente på, at en sygeplejerske kommer hjem til dem, men kan selv bestemme, hvornår det passer ind i deres dagligdag. Den ordning bliver i stigende grad benyttet," siger hun.

Et andet nyt tiltag er akutsygeplejen, hvor læger eller hjemmeplejen kan kontakte en sygeplejerske, der kan tage hjem til borgerne og vurdere deres situation.

"Hvis de kan nå at opstarte en behandling i hjemmet, for f.eks. urinvejsinfektioner, kan man undgå en indlæggelse på hospitalet," siger hun.

Flere over 85 år Den demografiske udvikling for Gentofte Kommune viser, at fra 2023 vil der ske en kraftig stigning af ældre over 85 år, fortæller Bente Frimodt-Møller. Og det stiller særlige krav til kommunens tilbud, faciliteter, rehabilitering, pleje og omsorg.

"Indlæggelsestiden på hospitalerne bliver også kortere og kortere, i dag er den i gennemsnit tre dage. Men når de ældre bliver udskrevet fra hospitalet, har de ofte ikke kommet sig i tilstrækkelig grad til at kunne vende tilbage i eget hjem. Derfor har vi valgt at modernisere Tranehaven, vores store center for træning og rehabilitering, for at give bedre betingelser for borgerne med bl.a. enestuer," siger Bente Frimodt-Møller.

Hun har også sat et nyt opgaveudvalg i søen for at få klarhed over, hvad der er brug for af fremtidige velfærdsløsninger for ældre.

"Det er vigtigt at få borgernes perspektiv på, hvad de opfatter som et værdigt ældreliv," siger hun.

Hvad vil du savne ved det politiske liv?

"Jeg vil savne de udfordringer, som ligger i det. Det har været en spændende rejse at være med på, så jeg er glad for, at det har været muligt for mig at være med i to perioder. Jeg vil savne det politiske arbejde, mine kollegaer i kommunalbestyrelsen og forvaltningen, som er dygtige og fantastiske at arbejde sammen med. Altid rart at have så gode og kyndige folk at sparre med. Og i forhold til, hvor stort ældre-, social- og sundhedsområdet er, så har jeg fået meget få kritiske henvendelser. Derimod har jeg fået mange tilbagemeldinger fra borgere, som er meget tilfredse med vores serviceniveau. Det er det bedste, man kan tage med herfra som politiker," siger hun.

Vi vil savne hende Borgmester Michael Fenger (K) har kun rosende ord om sin kollega.

"Bente har altid været meget energisk og arbejdsom. Hun har virkelig været fokuseret på, at borgerne skal have det bedst muligt. Hun er en god Gentofte-politiker, hvor borgerne er i centrum. Hun har altid været god til det politiske håndværk, hvor hun har involveret de andre og fundet løsninger igennem samt arbejdet godt med forvaltningen. Vi vil helt sikkert savne hende meget, men fuld respekt for, at der er andre prioriteter i livet end politik," siger han.

Det Konservative hold

1. Michael Fenger, borgmester, 59, Hellerup

2. Pia Nyring, rektor, 60, Dyssegård

3. Andreas Weidinger, udviklingschef, 29, Charlottenlund

4. Katja S. Johansen, professor, 52, Vangede

5. Jesper Marcus, direktør selvstændig, 54, Charlottenlund

6. Karen Riis Kjølbye, ekstern underviser KU, 62, Hellerup

7. Christian Eppers, selvstændig kommunikation, 48, Vangede

8. Christina Wex, journalist forfatter, 57, Gentofte

9. Niels Lund, forebyggelseschef, 54, Gentofte

10. Britta Riis, adm. direktør, 58, Gentofte

11. Teit Andersen, selvstændig, 43, Gentofte

12. Marianne Bugge Zederkof, direktør, 48, Dyssegård

13. Stig Wall, direktør, 51, Charlottenlund

14. Per Bruun Andersen, selvstændig, 56, Gentofte

15. Valdemar Høiris, premierløjtnant, 29, Hellerup

16. Bjarne Skovsbøll, selvstændig optiker, 62, Gentofte

17. Jesper Kamp Nielsen, civilingeniør, 61, Hellerup

18. Malene Brandt, rådgiver sustainability & engagement, 53, Gentofte

19. Anton Brüniche-Olsen, soldat, 20, Hellerup

20. Ann Sophie Friis, kommunikationsdirektør, 50, Charlottenlund

21. Jonas Parello-Plesner, direktør, 48, Gentofte

22. Michala Gale Sehested, advokat, 31, Klampenborg

23. Charlotte Libach, Konsulent IT, 36, Hellerup

OBS: Listen skal endelige godkendes på en generalforsamling 15. juni.

relaterede artikler

Kommentar: Farvel til Gentoftes utrættelige frontkæmper 11. januar 2021 kl. 17:56