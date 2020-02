Nu har du mulighed for at blive en del af Ordrup Gospelkor. Foto: Ordrup Gospelkor

Prøv stemmen af med Ordrup Gospelkor

Er du fuld af lyd? Så vil Ordrup Gospelkor gerne have fat i dig og din røst. Onsdag den 26. februar holder koret gratis prøve. Alt du skal gøre, er at møde op i Musikhuset på Maglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1 i Hellerup mellem klokken 17 og 19.30.

"Man behøver ikke have sunget i kor før eller kunne læse noder - ej heller at "medbringe sit gode humør". Men det lover korleder Alexandar Hjorth til gengæld, at man får med sig hjem," skriver Ordrup Gospelkor i en pressemeddelelse.