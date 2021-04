Prisvindende hjerteforsker skal teste ny medicin

"Ved hjælp af forskellige skanninger af hjertet vil vi undersøge, hvordan bestemte typer medicin påvirker hjertets funktion hos patienter med henholdsvis nedsat nyrefunktion, forhøjet blodtryk eller atrieflimren. Håbet er, at det potentielt vil kunne bedre prognosen og skabe en bedre forståelse af mekanismerne for ny medicin blandt disse patientgrupper," siger Tor Biering-Sørensen i en pressemeddelelse fra hospitalet.

"Det er et stort skulderklap til både mig og min forskningsgruppe at modtage støtten fra Novo Nordisk Fonden. Med den kan vi nu undersøge, hvordan vi - forhåbentlig - kan forbedre behandlingen af vores patienter," siger Tor Biering-Sørensen, der sidste år tillige modtog modtog 'Ung Forsker-prisen' fra Bagger-Sørensen-Fonden.

De tre studier skal altså undersøge medicinens påvirkning på hjertefunktionen hos patienter med forskellige sygdomme. I forhold til atrieflimren handler det om at forbedre behandling og diagnostik af personer med uerkendt iskæmisk hjertesygdom (sygdomme, der skyldes forsnævring af årer). Derfor vil studiet inkludere personer, der kommer ind for at blive behandlet for rytmeforstyrrelser i hjertet.