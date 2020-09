Prisoverrækkelse udsat

Aflysning På grund af det stigende Covid-19 smittetryk i hovedstadsområdet har Gentofte Kommune valgt at aflyse prisoverrækkelsen af Initiativprisen til Christina Wex. Overrækkelsen skulle have fundet sted på torsdag kl. 16.30 i GVI. Christina Wex modtager initiativprisen for hendes initiativ "Akademiet Fodbold Fulton", som siden 2013 har koblet skolegang og fodbold for elever, der har brug for en ny skoledag. Prisoverrækkelsen vil finde sted på et senere tidspunkt.