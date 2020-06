De sangglade morgengæster måtte rykke inden for i teatersalen.

Premiere på morgensang på Bellevue

Bellevue Teatrets annoncerede morgensang på stranden måtte lørdag rykke i ly for det ustadige vejr

Her under coronakrisen er danskerne blevet vilde med at synge sammen. Den trend har Bellevue Teatret grebet. Lørdag havde de inviteret til morgensang på stranden.