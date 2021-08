Se billedserie At låse sig ind i en tom lejlighed kan være en barsk påmindelse om ensomhed. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Præstetanker: Når håbet lyser fremtiden op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præstetanker: Når håbet lyser fremtiden op

Villabyerne - 08. august 2021 kl. 11:07 Af Lisbet Rømer, sognepræst i Dyssegårdskirken Kontakt redaktionen

En ven fortalte om det værste tidspunkt på dagen. Det var det øjeblik, hvor han låste sig ind i sin lejlighed. Det lille klik, når han drejede nøglen om i låsen og åbnede døren til sin tomme lejlighed. Der var dage, hvor han følte sig meget alene.

Psykoanalytikeren Stephen Grosz fortæller i sin bog 'Det granskede liv' om en ung kvinde, der i en samtale fortalte ham om det at komme hjem til sin lejlighed. Det var ikke, fordi hun ikke var glad for det sted, hun boede, sagde hun, men når hun kom hjem efter en rejse, var det alligevel som om, hun blev mindet om, hvor trist det også indimellem var at være single.

"Når jeg åbner døren, ligger der ti dages uåbnet post på måtten, køleskabet er tomt, og lugten i lejligheden er ufrisk."

Nogle gange fik hun paranoia i situationen og kunne indbilde sig, at lejligheden ville eksplodere, når hun drejede nøglen om i låsen. Hun blev fuldstændig skræmt et kort øjeblik, indtil alt viste sig at være som det plejede.

"Du er ikke ved at blive sindssyg," sagde psykoanalytikeren til hende og forklarede, at den kortvarige paranoia var en forsvarsmekanisme, der reddede hende fra den ubehagelige følelse ikke at være ventet og ikke at blive modtaget af nogen.

Stephen Grosz kalder problemet for "ligegyldighedens katastrofe". Han har ofte oplevet det, især hos ældre mennesker. En kvinde, der lå på hospitalet betroede ham: "Jeg har ikke forlagt min pung - den er blevet stjålet," og en mand på et plejehjem sagde, "Det kan godt være, du ikke tror på mig, men jeg er helt sikker på, at mit værelse bliver aflyttet og at personalet læser min post."

Føler sig glemt Den slags forestillinger kan være en reaktion på at føle sig glemt eller forladt, siger Grosz.

En af de historier, Jesus fortæller, handler netop om at miste og finde sig selv og om at være fortabt, men blive fundet. Den følgende historie er en lignelse, det vil sige en billedfortælling om Gud og mennesker.

Jesus fortæller om en hyrde, og hyrden er et billede på Gud. Hyrden vogter sin hjord, en fåreflok, som er et billede på mennesker. Hvis en hyrde har en fåreflok på hundrede får og ét af fårene bliver væk, vil han så ikke forlade hele flokken for at finde det får, der har forvildet sig væk?

Eller hvis en kvinde mister en mønt, vil hun så ikke lede ivrigt, indtil hun finder den? For det er ikke en hvilken som helst mønt, hun har tabt, men et lille sølvstykke, der har siddet i hendes brudediadem, og smykket er ikke længere noget værd, hvis et af sølvstykkerne mangler. Gud kan åbenbart ikke slå sig til ro i noget tab, er pointen.

De historier, vi hører - og det gælder også den bibelske historie - kommer os først ved, når den har en pointe, der er relevant for os, og hvis den kan kaste lys over de spørgsmål, vi har til livet. Historien må ramme os midt i eksistensen for at bevæge os.

Tiltro til ordenes magt Men samtidig kan en historie fra Bibelen også noget andet. Hvad nu, hvis vores følelse af ligegyldighed ikke er sand? Og at historien om fåret og mønten vil prøve at overbevise os om, at vi hverken er ligegyldige eller glemte, selvom vi oplever det sådan og særligt i lidt depressive øjeblikke.

Giver det så mening for os, og vil der være trøst i at tro på, at Gud er kærlig og har omsorg for det enkelte menneske?

Det er her, ingen vist vil forvente, at svaret er nej, men et ja! For ja'et er fuld af tillid til Gud og har også tiltro til ordenes magt. Guds ord har sin egen vilje til at virkeliggøre det, de siger, og ordet kan også aktivere et potentiale i os, som er en evne og vilje til at holde ud, hver gang vi føler os fortabte og forladte. Guds ord fremkalder et håb, der lyser fremtiden op.

Johannes Møllehave har beskrevet dette i en af sine salmer med titlen 'Nåden er din dagligdag' (Den danske Salmebog nr. 522, vers 3):

"Nåden er et ord fra Gud

over alle dage.

Nåden er, når alt er tabt,

at få alt tilbage."

relaterede artikler

Præstetanker: Dåben blev til en fælles bekendelse 11. maj 2021 kl. 10:38