Se billedserie "Min opfordring til jer er: Løft blikket og se jer omkring! Og spørg hinanden: Hvem er du?," siger sognepræst Christine Gjerris. Modelfoto: Adobe Stock

Præstetanker: Løft blikket og se dig omkring

Det moderne menneske bliver ofte bedt om at se ind i sig selv, men sognepræst Christine Gjerris opfordrer os til at løfte blikket

Villabyerne - 14. oktober 2021 kl. 15:56 Af Christine Gjerris, sognepræst i Hellerup Kirke Kontakt redaktionen

Løft blikket og se dig omkring! Sådan sagde den gamle profet Esajas en gang for længe siden. Løft blikket og se dig omkring! Det bliver vi sjældent opfordret til i dag, hvor vi oftere bliver bedt om at se indad. Luk øjnene og se ind i dig selv!

Moderne mennesker skal træffe ufatteligt mange valg og er derfor nødt til at reflektere over, hvem vi er og vil være som mennesker. Når vi skal overleve i en hurtig tilværelse med præstationskrav og tidsoptimering, hvor vi måske hænger i neglene, og hjernen er ved at implodere, må vi bruge de redskaber, vi bliver præsenteret for.

Og et af overlevelsesredskaberne er opfordringen til at se indad og få øje på alt det dejlige, der er derinde - f.eks. skatkiste eller en blomstrende have - og hente ressourcerne fra dette indre skatkammer.

Nogle af os er bare sådan skruet sammen, at når vi bliver bedt om at lukke øjne og se vores indre skønhed, så ser vi et blæver af blod og bindevæv og indvolde og ar, og det er ved gud ikke særlig skønt, medmindre man er en nørdet mave-tarmkirurg. Og det er heller ikke interessant. Eller livgivende. Eller inspirerende. Så når spørgsmålet er 'Hvem er jeg?', må man konstatere, at det kan være både anstrengende og uendelig kedeligt at have sit eget indre som centrum.

Derfor vil jeg opfordre til, at vi stedet løfter blikket og ser os omkring og spørger hinanden: Hvem er du? Hvad er der inde i dig? - altså udover det førnævnte blæver, som vi er fælles om.

Hvad er du for et menneske? Hvad er du optaget af? Hvad gør dig glad? Hvad gør dig stolt? Hvad synes du er et stort problem? Hvad synes du er et meget lille problem? Sig noget mere om, hvorfor du er bekymret? Prøv at fortælle mig, hvad du ikke kan lide? Hvad gør dig træt? Hvad giver dig energi? Altså: Hvem er du?

Når vi møder hinanden med interesse og nysgerrighed, bliver verden meget større og langt mere interessant.

Brobyggerne - Center for dialogkaffe - er et glimrende eksempel på mennesker, der møder andre med nysgerrighed og interesse og det åbne spørgsmål: Hvem er du?

Her er det ofte mødet mellem mennesker, der på forhånd ved om hinanden, at de er dybt uenige om noget, der er vigtigt for dem. Men fremfor at møde hinanden med en forventning om, at den anden er en idiot, mødes man med nysgerrighed og åbenhed. Måske bliver vi klogere og forstår hinanden bedre.

Samtalesalonerne i Hellerup Kirke er også en ramme, hvor vi mødes med nysgerrighed og åbenhed for at tale med hinanden om nogle af livets store spørgsmål.

Ikke for at overbevise andre om, at vi selv har ret, men for at høre, hvad andre har at sige. Hver gang er det et ord eller et begreb på programmet.

Sidst var det "næstekærlighed", næste gang er det "velsignelse" og i november skal vi tale om "tilgivelse".

Samtalerne er styret af en samtalemenu, sådan at vi holder os til emnet, samtidig med at vi kommer vidt omkring.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar og ingen endegyldige sandheder. Kun nysgerrighed og åbenhed over for andres tanker og meninger. Sammen lærer vi verden at kende, i stedet for kun at kende det, vi kan finde i os selv.

Så min opfordring til jer er: Løft blikket og se jer omkring! Og spørg hinanden: Hvem er du?