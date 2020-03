Præstetanker: En bekendelse!

KLUMME En lørdag i februar kom en ung familie i Gentofte Kirke for at holde både vielse og barnedåb. En stor dag for hele familien.

Bruden blev ført ind af sin far, herefter fulgte gudmor med den lille pige i dåbskjole på armen, samt endnu en nær veninde og gudmor, der gik med pigens storesøster i hånden.

Alt sammen meget traditionelt, for vi elsker traditioner og især de højtidelige og smukke af slagsen.