Se billedserie Billedtekst Billedtekst

Send til din ven. X Artiklen: Præstetanker: Du må be' om alt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præstetanker: Du må be' om alt

Jamen, må man så også bede om, at Trump får en tagsten i hovedet?

Villabyerne - 10. oktober 2020 kl. 09:56 Af Jakob Rönnow, seniorpræst, Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup Kontakt redaktionen

Præstetanker Sådan var der en, der spurgte mig forleden. Og svaret er: Nej, det må du godt nok ikke!

Det må betragtes som misbrug af kristen bøn, hvis man beder om noget ondt for et medmenneske. Dels er det stik imod kristen tankegang, og dels er der jo også den mulighed, at du har taget fejl med hensyn til, om den anden har fortjent det. Når vi mennesker synes, at Gud burde handle på en bestemt måde, så er det ganske ofte, fordi vi tror, at Gud da må være fuldstændig enig med os - underforstået, at vi ved, hvad Gud mener hele vejen igennem - og det gør vi, som bekendt, absolut ikke!

Med hensyn til bønnen om en tagsten fra oven, så er det dog ærgerligt, for jeg erkender, at jeg faktisk er meget lidt begejstret for USA's præsident Donald Trump. Især måske, fordi jeg synes, han netop gør, som jeg har beskrevet: Han tror, han ved, hvad Gud vil, og at det lige falder sammen med hans politik! For en dansk præst er det i hvert fald hård kost at se, hvordan han kan stille sig op for at blive fotograferet foran en kirke med Bibelen i hånd - og det efter at hans tropper havde ryddet gaden for dem, der mente noget andet. Og det er ikke kønt at være vidne til regulære løgne, overgreb og mangel på omsorg for de små i samfundet fra hans side. Det kan jeg næppe få en injuriesag for at hævde.

Men sætter man sig lidt ind i situationen i det stakkels, hårdt ramte land, så er der rigeligt nok af andet at bede for, end at en tagsten skal ramme den højtråbende leder.

En af mine amerikanske venner i Californien skrev, at han ikke måtte gå udenfor mere. Han var gammel og noget overvægtig og derfor i risikogruppe. Han skulle nu blive inden døre, og de gange, hvor udgang var tilladt, skulle han have maske på, for måske at forhindre coronaen i at brede sig. I øvrigt var der ikke noget sted at gå hen, for det meste var lukket ned eller gået neden om og hjem.

Han måtte heller ikke gå udenfor, fordi luften var giftig af røg fra de gigantiske områder, der var brændt ned.

Vi taler om et område større end Sjælland! De eneste, der gik udenfor var dem, hvis forretning var gået rabundus, eller de var blevet fyret. Nu kunne de ikke betale huslejen eller kreditforeningen - og var smidt udenfor. "Hvad I danskere ikke tænker over," skrev han, "er, at de samme mennesker derved også mister deres sygesikring, fordi den ofte følger jobbet, og så er det for alvor galt - ikke mindst i denne tid!"

Som kristne har vi lært, at vi må bede om alt. Alt!

Når vi tidligere har tænkt ud over vor næsetip, var der god grund til at bede for mange mennesker i mange fattige lande. Nu er det som om, det hele har bunket sig yderligere op: Der er navlebeskuende regimer i Ungarn, Polen og Tyrkiet, flygtninge bogstaveligt talt ud over alle grænser, umenneskelige regimer i Hviderusland, Syrien - listen er lang - Brasilien og - ja i USA.

Vi må gerne bede for os selv, for vore kære, for vort land, vor kirke, for livsmod til dem herhjemme, der har det hårdt. Men der er god grund til at huske de ovenfor nævnte også.

Bede om godt for andre - ikke om ondt. Bede om alt.

Og altså i denne måned kunne vi også meget passende bede om, at det bedste må ske for USA. Hvad det så er!

Lykkeligvis har vi fået lov til at tro, at verden, som Vorherre godt nok har lagt i vores hånd at passe på, i den sidste ende er i Guds hånd.

Og det er vi nu nok også allerbedst tjent med.