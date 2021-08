Se billedserie Sognepræst Mette Born Djurhuus.

Send til din ven. X Artiklen: Præstetanker: Dengang tobaksfadet gik rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præstetanker: Dengang tobaksfadet gik rundt

Mette Born Djurhuus, sognepræst i Messiaskirken skriver klumme om de gamle dage, ændret moral og snigende skyld

Villabyerne - 15. august 2021 kl. 13:24 Af Mette Born Djurhuus, sognepræst i Messiaskirken Kontakt redaktionen

En af mine onkler har været i de gamle fotoalbums her hen over foråret og sommeren. Som det betænksomme menneske han er, havde han udvalgt enkelte fotografier og sørget for at videresende dem til alle os fætre og kusiner.

Et af billederne stammede fra en af fasters mange fødselsdagsfejringer. Og ikke én af de fester har jeg nogensinde glemt. Her blev der for alvor disket op ved veldækkede borde med alt, hvad hjertet begærer. Og mellem hver ret gik sølvfadet med tobak naturligvis rundt. Det er nok derfor nogle af billederne fremstår lidt tågede.

Der sad fætre og kusiner, onkler og tanter, småbørn og kærester sammen i røg og damp, og vi havde en fest. Sådan som jeg husker det, var der altid en grundstemning af, at livet ikke er det værste man har - og om lidt er kaffen..... Ja, der blev serveret kaffe, men endnu mere alkohol.

Der var ikke som sådan tale om abefester, men det hændte da, at en eller flere fik et par genstande for meget inden for vesten. Samvittigheden havde i sandhed trange kår, til gengæld var stemningen, glæden og fællesskabet rammen, når vi var samlet. Der var altid en morsom historie, der var altid plads til et godt grin og masser sang og så selvfølgelig onkel Niels' takketale på vegne af os alle.

Livet igennem var faster primus motor for vores familiesammenkomster. Men noget ændrede sig. Som årene gik, blev sølvfadet med tobak sløjfet. I stedet måtte faster og andre rygetrængende snige sig uden for i smug - og Gud trøste, hvis onkel opdagede det!

En ændret moral Meget har ændret sig siden. Skridttællere og kolesterolmålere kunne måske have forlænget nogle af mine familiemedlemmers liv, inklusiv fasters. Ingen tvivl om det! Men hvor moralen dengang mere handlede om en tilgang, som kunne ordnes ved søndagens gudstjeneste med syndernes forladelse, hvilket de også praktiserede i den del af min familie, så er den støt og roligt blevet flyttet ud af kirken og hen på det enkelte menneske: Selvkontrol og selviscenesættende projekter om mit liv, den perfekte krop, familie, karriere og hvad har vi?

Skylden er blevet enhver mands eget problem, og skammen kommer snigende som en tyv om natten, når vi indser umuligheden af at kunne leve op til hele perfekthedskulturen.

Jeg prøver ikke at sige, at vi straks skal lade tobaksfadet i sølv gå en runde igen og hælde rigeligt op af dråberne fra drueflaskerne. Enhver ved, hvilke enorme skader begge dele kan afstedkomme, hvis man ikke er påpasselig. Men med trangen til selvkontrol og den permanente dårlige samvittighed, som ikke fandtes ved fasters fester, lades vi aldrig i fred.

Det vellykkede menneske Antallet af unge med spiseforstyrrelser og mennesker i det hele taget, der lider af stress og depressioner har aldrig været større - måske netop fordi de moralske idealer er gået amok. Det vellykkede menneske skal kunne det hele selv og gerne på den halve tid.

Vi skal helst ligne en million og gerne score kassen samtidig med, at vi snører vores liv ind i et moralsk korset, alt imens skylden og skammen hvirvler rundt som luftkasteller om ørerne på os.

Så tilbage til kirken med moralen...

Det er mit sensommerhåb. Lad os få moralen tilbage til kirken - og væk fra den herreløse livsstilsmoralisme. Ikke for at gøre kirken til øretævernes holdeplads og "så kan du lære det, du syndige menneske", men for at forstå, at moralen først finder sin rette plads i lyset af det evangelium (glædelige budskab) som siger; at før du elsker, er du elsket; før du fejler, er du benådet; før du tilgiver, er du tilgivet.

Jeg er af den overbevisning, at det kan gøre vores gang her på jorden både sjovere og festligere - lidt ligesom fasters fester var det!