Præst: Det er mindst af alt os, der styrer tiden eller lever livet

Røster siger, at tid er, hvad vi gør den til, som også er de røster, som siger, at livet er, hvad vi gør det til.

En ting er helt sikkert, at tiden går, og med tiden går året sin gang; uagtet hvor meget vi ønsker at skynde på det eller standse tiden for en stund.

Tiden på en ferie kan jo på samme måde opfattes som lang eller kort alt afhængig af, hvordan man ser på den eller hvor godt man har det med sine medrejsende.

Røster siger også, at det hele afhænger af hvilket mindset, du har; ser du positivt på tid og liv, så er det positivt, med andre ord, det er op til dig, hvordan tiden og livet er for dig.

Langt hen ad vejen er der meget sandhed i dette, og du kan som menneske, fordi du har evnen til at reflektere og resonere, indstille din indstilling til tid og liv, som du selv vælger.

Vil du se lyst og positivt, så kan du se lyst og positivt, du vælger selv.

Eller gør du? For hvordan er - når alt kommer til alt - valget?

Hvem vælger hvad?

Er det dig, der vælger dit valg, eller er det valget, der vælger dig? Er det dig, der valgte din bil, eller er det bilen, som havde de og de kvaliteter, som fik dig til at vælge netop den bil?

Er det dig, der valgte, at nu ville du forelske dig, eller var det forelskelsen, der opstod i dig, som derfor indebar, at du forelskede dig?

Var det dig, der valgte din kæreste, eller var det i mødet med netop dette menneske, som havde den personlighed og de og de kvaliteter, at valget af kæreste opstod?

Var det dig, der valgte at bo ved havet, eller var det havet, der trak i dig, som var årsagen til, at du valgte at bo ved havet?

Og jeg kunne blive ved. Det er ganske vist, at vi kan gøre meget, fordi vi har mulighederne og evnen til reflektere og resonere.

Det er også ganske vist, at i og med, at det er sådan, så har vi også en forpligtigelse til at gøre så meget som vi kan for at få det bedste ud af tiden og livet og vores valg.

Når alt dette er sagt, så er det også ganske vist, at uanset mindset, så går tiden og livet, og at det meget ofte er valget, der tager mig og ikke mig, der tager valget.

Gik det som planlagt?

Mange vil være uenige i det, som jeg skriver om valget, og til dem vil jeg bede dem om at undersøge, hvor mange dage i en uge, der forløber, som de havde planlagt det?

Prøv at være opmærksom på dagen i dag, om den forløber, som det var planlagt fra morgenstunden?

Vi kan have planlagt dagen godt og grundigt, og alligevel er der ikke en dag, som nøjagtig går, som vi havde planlagt, at den skulle. Og når dette er vilkåret for en enkelt dag, hvordan så ikke med resten af de 364 dage og for slet ikke at tænke på livet?