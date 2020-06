Præsidentskifte i Skovshoved

Den afgående præsident for Skovshoved Rotary Klub, Henrik Brandt, der netop har overrakt titel og kæde til Mikael Weis, kan se tilbage på et aktivt år for de godt 70 medlemmer, men også et helt specielt år.

Klubben har rejst godt en halv million kroner til sociale formål og har støttet blandt andet unge og hjemløse/Hus Forbi under nedlukningen.

Desuden har SRK's Business Netværk, med fokus på iværksættere og forretningsudvikling, haft stor fremgang.